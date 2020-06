Elections municipales : Anne Hidalgo trouve un accord avec les Verts à Paris

A quelques heures de la fin du dépôt des listes pour le second tour des élections municipales, les accords et les annonces se multiplient. La liste Paris en commun de la maire PS Anne Hidalgo et la liste Europe Ecologie Les Verts emmenée par David Belliard ont trouvé un accord de coalition dans la nuit de lundi à mardi.

Les écologistes devraient obtenir une mairie d'arrondissement et une vingtaine de conseillers de Paris. Ils ont également obtenu des "garanties", comme la "remise à plat" du projet de ZAC dans le quartier de Bercy-Charenton (dans le XIIème arrondissement), selon des informations du Parisien et de 20 Minutes.

Invité sur RMC ce mardi matin, David Belliard a assuré que les deux camps s'étaient mis d'"accord sur le projet", "pour un projet de rupture pour Paris".

Arrivée en tête au premier tour avec 29,33 % des suffrages, Anne Hidalgo devrait bénéficier d'un report des voix écologistes sur sa candidature. David Belliard avait recueilli 10,79% des voix. Il aurait pu se maintenir au second tour.

Les négociations entre les deux camps bloquaient pincipalement sur les projets immobiliers portés par la maire sortante et ses équipes.

Le second tour des élections municipales va se dérouler le 28 juin prochain dans près de 5.000 communes et de nombreuses grandes villes.