Elections municipales : Cédric Villani maintient sa candidature pour le second tour à Paris

Cédric Villani a annoncé dans les colonnes du Parisien qu’il maintenait sa candidature dans le cadre du second tour des élections municipales :

"Je me maintiens en candidat indépendant, dans le XIVe arrondissement de Paris. C’est une décision longuement mûrie et irrévocable. Il n’y aura pas d’accord d’appareil global, pas d’alliance avec l’une ou l’autre des formations politiques qui me l’ont proposé".

Dans cet entretien, Cédric Villani précise qu’il a été approché par Agnès Buzyn et Anne Hidalgo. Aucune des deux candidates n'a été en mesure de le convaincre.

"J’ai participé, avec chacun des deux camps, à des négociations sincères. Du côté socialiste, je n’ai pas senti les garanties suffisantes pour pouvoir mener une action indépendante, conforme aux ambitions de mon projet. J’ai choisi l’option la plus difficile. Celle qui offrira le moins de postes à mes équipes, mais celle qui nous permettra de continuer à affirmer nos convictions avec la volonté farouche de rassembler les deux rives du progressisme et de l’écologie. Choisir l’une ou l’autre des listes aurait trahi cette conviction".

A Paris, la maire sortante Anne Hidalgo (PS) est arrivée en tête avec 29,33% des suffrages devant Rachida Dati (LR), 22,72%, l'ancienne ministre de la Santé, Agnès Buzyn (LREM), avec 17,26%, l'écologiste David Belliard, 10,79%, et Cédric Villani (7,88%). Le deuxième tour des élections municipales a été reprogrammé au 28 juin prochain suite à l'épidémie de Covid-19.

Le dissident de La République en marche, Cédric Villani, sera donc candidat indépendant dans le 14e arrondissement, où il est tête de liste. Au premier tour, c'est le seul arrondissement où les listes de Cédric Villani ont franchi la barre des 10% nécessaires pour accéder au second tour.

Avec un score global de 7,88% et donc un poids de négociation restreint, Cédric Villani laisse la possibilité aux membres de ses listes de nouer des alliances par arrondissement avec d'autres candidats.

Les candidats ont jusqu'à ce mardi 2 juin à 18h pour déposer leurs listes définitives, après alliance, en préfecture.