Assemblée nationale : les députés votent en faveur de l'application de traçage StopCovid

L'Assemblée nationale a voté, mercredi 27 mai, en faveur de StopCovid, une application pour smartphone qui va permettre de lutter contre l'épidémie de coronavirus en traçant les "cas contacts". Selon la rédaction des Echos, le vote s’est déroulé dans un climat tendu. 338 députés ont voté pour et 215 contre. 21 députés se sont abstenus. Ce vote non contraignant sera suivi, mercredi soir, d'un autre vote des sénateurs.

L’application StopCovid a donc été adoptée après quatre heures de débat. Le vote s'est déroulé dans un climat d'extrême tension.

Dans le détail, LREM et le Modem ont voté en grande majorité pour. La gauche a voté contre ainsi que les Républicains.

Les députés n'étaient pas appelés à se prononcer sur une loi à proprement parler, mais bien sur la déclaration du gouvernement "relative aux innovations numériques dans la lutte contre l'épidémie de Covid-19", conformément à l'article 50-1 de la Constitution.

Même si le vote était consultatif, Cédric O avait conditionné le déploiement de l'application à un résultat positif.

StopCovid utilise le Bluetooth des smartphones pour identifier les personnes ayant été en contact (pendant plus de 15 minutes et à moins d'un mètre) avec des personnes atteintes du virus. L'objectif est de les alerter afin que ces indivius puissent ensuite s'isoler et ainsi éviter de nouveaux cas de contaminations.

L’application est basée sur le volontariat, l’effacement des données au bout de quatorze jours, l'absence de géolocalisation et un contrôle accru de la CNIL.

StopCovid pourrait être accessible dès ce week-end.