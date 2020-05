One planet summit : Emmanuel Macron révèle qu’une nouvelle édition se déroulera à Marseille en janvier 2021

Le président de la République Emmanuel Macron a annoncé, ce vendredi matin dans un tweet, que la réunion internationale axée sur l'environnement et les enjeux écologiques, le "One Planet Summit", allait être organisée en janvier 2021 à Marseille :

"Protéger les écosystèmes permet de prévenir l’apparition d’épidémies comme celle du Covid-19. Pour mobiliser et agir pour la biodiversité, la France organisera le 11 janvier 2021 un One Planet Summit à Marseille, pendant le Congrès mondial de la nature de l’UICN".

La toute première édition du "One planet summit" avait été organisée en 2017 à Boulogne-Billancourt. Une deuxième édition s’était ensuite déroulée à New York en 2018. En 2019, Nairobi avait accueilli l’événement.

Le "One planet summit" est dédié à la réflexion, à l’engagement et à l’action face à l’urgence climatique et à la dégradation de la biodiversité. Des dirigeants du monde entier sont donc attendus à Marseille au début de l'année 2021.

Cet événement devrait permettre à Emmanuel Macron de remettre en avant l’écologie et la protection de l’environnement au cœur de son quinquennat et d’avoir un regard particulier lié aux enjeux de la crise planétaire du coronavirus.