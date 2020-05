Le second tour des élections municipales va se dérouler le 28 juin 2020

Edouard Philippe et Christophe Castaner ont confirmé que le second tour des élections municipales aura bien lieu le dimanche 28 juin prochain. Le 27 mai, le Premier ministre va présenter un décret pour la tenue à cette date du scrutin. Edouard Philippe et Christophe Castaner ont précisé que cette organisation des élections sera néanmoins conditionnée à la situation sanitaire du pays d'ici là. Un nouveau rapport du Conseil scientifique permettra de faire un bilan épidémique du pays deux semaines avant la date du 28 juin.

Avec l’organisation des élections avant les vacances d'été, le gouvernement se conforme donc au délai fixé dans la loi sur l'état d'urgence sanitaire. Si le second tour des municipales avait été repoussé à l'automne prochain ou en janvier 2021, il aurait alors fallu réorganiser les deux tours dans les communes concernées.

Ce second tour concerne environ un électeur sur trois et 4.779 des communes (14% d'entre elles) et notamment les grandes villes comme Paris, Lyon, Marseille, Lille, Toulouse ou bien encore Bordeaux.

Selon Christophe Castaner, "la campagne électorale ne doit pas devenir un facteur de circulation du virus. Il faudra donc faire campagne différemment. Il sera utile de privilégier les campagnes numériques (…) les professions de foi pourront être plus détaillées, plus longues. Il s’agit d’un changement important dans notre vie de citoyens. Nous allons travailler avec les associations d’élus et les partis politiques dès la semaine prochaine."

Des mesures spécifiques seront mises en place dans les bureaux de vote pour éviter la propagation du virus. Du gel hydroalcoolique sera accessible. La distanciation sociale devra être respectée. Il faudra apporter son propre stylo.

Le port du masque sera en revanche obligatoire pour les électeurs et pour toutes les personnes présentes dans les bureaux au moment du vote et du dépouillement.