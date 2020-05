© PHILIPPE HUGUEN / AFP © PHILIPPE HUGUEN / AFP © PHILIPPE HUGUEN / AFP

Solidarité face au coronavirus L’aide exceptionnelle de 150 euros pour les foyers modestes est versée dès ce vendredi Avec Atlantico Rédaction Plus de 4 millions de foyers devraient toucher cette aide d’urgence versée par la CAF et destinée à faire face aux conséquences de l’épidémie de Covid-19.Tous les foyers concernés ont été informés par la CAF via un e-mail ou un courrier postal avant ce vendredi.

