Quand Robert Ménard se fait payer sa communication par le premier promoteur de Béziers

Robert Ménard joue les honnêtes hommes. Le maire d'extrême-droite de Béziers n'est pourtant pas exempt de tous reproches. Selon le Canard Enchaîné, il aurait bénéficié de l'aide financière du premier promoteur de la ville, Socri Reim, pour financer directement et de façon discrète des opérations de communication visant à faire sa propre promotion.

Les faits remontent à 2017, Robert Ménard organise un grand meeting de mi-mandat où il annonce son intention de se présenter en 2020 et d'aller jusqu'en 2030. Un show au cours duquel seront distribués 700 plaquettes (sur 2 000 tirées) intitulées "Béziers 2030" et une vidéo de 4 minutes et 16 secondes sur le même thème. Coût total de l'opération : 25 656 euros sont 21 960 rien que pour le film. Problème : le sceau de Béziers apparait sur tous les éléments mais la mairie n'a rien réglé.

Selon le Canard Enchaîné, Ménard et Socri s'entretiennent l'un l'autre : le maire veille à ce que les affaires de Nicolas Chambon (PDG de Socri) se déroulent bien et ce dernier finance la communication de Ménard. Le "Canard" a mis la main sur des documents qui confirment qu'à l'été 2016, les deux hommes se sont mis d'accord pour organiser le fameux meeting.

Des accusations dont se défend Robert Ménard, contacté par le journal. S'il assume totalement ce financement, il explique que tout ce qui a été fait pour le meeting tient de la "promotion de la ville" et non de la "communication politique". Concernant le film, le maire d'extrême-droite affirme qu'à aucun moment son nom n'est cité… mais le logo de la mairie apparait. Enfin pour les plaquettes, celui-ci déclare qu'elles ont été "financées lors d'un marché public confié à Socri en 2015". Sauf que ce marché s'est arrêté en 2016 pour des plaquettes conçues en 2017.

Toujours selon le Canard Enchaîné, Socri Reim aurait commencé à financer une nouvelle opération de communication de Ménard : un projet de site internet et un dépliant touristiques pour attirer les gens les plus aisés à Béziers. 23 500 euros ont été engagés fin 2018. Depuis le projet s'est arrêté, bizarrement.