60 Millions de consommateurs met en garde contre certains compléments alimentaires "dangereux"

Le magazine 60 Millions de consommateurs vient d'enquêter sur les compléments alimentaires. Selon leurs révélations, la "très grande majorité" des compléments alimentaires destinés à améliorer la performance de notre cerveau ou à enrayer le déclin cognitif "se révèle sans intérêt, voire dangereux".

Ces révélations sont contenues dans un hors-série de 60 Millions de consommateurs entièrement consacré au cerveau.

Le magazine a analysé deux marques de lait pour bébé et huit compléments alimentaires destinés aux enfants, aux adolescents, aux adultes et aux personnes âgées.

La vitamine D contenue dans certains compléments alimentaires destinés aux enfants peut "induire un surdosage".

La caféine, contenue dans des gélules utilisées par les étudiants afin d'améliorer leurs capacités, "stimule la vigilance et masque l'envie de dormir" mais nuit au "bon fonctionnement du processus de mémorisation" et pourrait entraîner "en cas de surdosage céphalées, anxiété, nausées et troubles du rythme cardiaque".

Selon cette enquête, le ginkgo biloba présent dans plusieurs marques est également inutile et même dangereux pour les personnes qui ont un traitement anticoagulant.

60 Millions de consommateurs dénonce également les quantités de fructose ou de sel trop importantes contenues dans certains produits. Certains additifs auraient un effet laxatif.