François Ruffin a discrètement créé son micro-parti politique

François Ruffin viendrait de déposer le nom "Picardie Debout" d'après Libération. Cet enregistrement s'est fait au Journal officiel, instance où sont gérés, sous le titre d'association, les micro-partis.

Ce micro-parti a pour but de «favoriser les réflexions philosophiques, économiques, sociales et politiques localement, nationalement et internationalement ; contribuer à l'élaboration, la communication et la mise en discussion publique des idées de ses membres et celles que ses membres souhaitent faire connaître ; faire prospérer le vivre-ensemble politique, la convivialité citoyenne et la solidarité militante ; faire vivre la démocratie par tous moyens: organisation de soirées, débats, conférences. »

Surtout, il permettra la «présentation de candidats à toutes élections». Au même titre qu'un parti politique classique, une association de financement a été adossée à l'association. Elle vise à «recueillir l'ensemble des ressources en vue du financement de Picardie Debout (...) relative à la transparence financière de la vie politique», selon la déclaration au Journal officiel.