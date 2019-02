2000 personnes dans le monde, dont des Français, touchent une pension pour avoir collaboré avec les Nazis

Plus de 2000 personnes dans le monde ont touché en février des pensions versées à d'anciens collaborateurs du régime nazi ou à des personnes enrôlées de force, a indiqué à l'AFP le ministère allemand du Travail, ce vendredi.

Cette révélation fait suite à une polémique née en Belgique en début de semaine, lorsque la commission des Affaires étrangères de la Chambre a adopté une proposition de résolution demandant au gouvernement belge de requérir la liste des bénéficiaires d'une pension allemande séjournant sur le territoire belge, condamnés pour collaboration avec le régime nazi, pour mettre un terme à l'octroi de ces pensions allant de 400 à 1.300 euros environ. Le grand public a alors découvert qu'une vingtaine de personnes étaient concernées.

Sommé de réagir, le ministère allemand du Travail a indiqué qu'en Europe, 1532 personnes reçoivent la pension, dont 573 en Pologne, 184 en Slovénie, 101 en Autriche, 94 en Tchéquie, 71 en Croatie, 54 en France, 48 en Hongrie, 34 en Grande-Bretagne et 18 en Belgique. En outre, les Etats-Unis comptent sur leur sol 250 bénéficiaires, devant le Canada (121), le Brésil (18) et l'Argentine (8). L'Asie compte une trentaine de bénéficiaires, l'Australie 44 personnes, l'Afrique du Sud 9 et la Namibie 4.

Ces pensions sont versées en vertu d'une loi allemande de 1951 qui permet aux victimes de guerre allemandes de toucher une indemnité. Les anciens nazis ou collaborateurs étrangers du régime peuvent en bénéficier, ainsi que des personnes enrôlées de force dans l'armée nazie. Les ex-membres de la SS en sont exclus, tout comme toute personne condamnée pour crimes de guerre.