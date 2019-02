Brigitte Macron s'exprime pour la première fois sur le mouvement des Gilets jaunes

La première dame, Brigitte Macron, a été interrogée sur le mouvement des "gilets jaunes" vendredi 15 février, lors d'un déplacement à Bar-le-Duc (Meuse) avec Stéphane Bern sur le thème du patrimoine. Elle qui ne s'était jamais déplacée aussi loin de Paris depuis le début de la crise, en novembre, s'est exprimée face à la presse concernant son ressenti sur ce mouvement social inédit.

"Les Français ont besoin de savoir qu'on les aime. Ils ont un président qui les aime", a-t-elle assuré, avant de livrer sa réaction sur le saccage de l'Arc de Triomphe, le 1er décembre lors de l'acte 3 : "J'ai ressenti une immense tristesse. Oui, de la tristesse. Ils ne savent pas ce qu'ils font", a-t-elle dit. "J'ai été saisie par ce qui s'est passé. Ils n'ont pas compris ce qu'ils faisaient, il faut leur expliquer. Le dialogue a été rétabli. Il faut que les gens de différents horizons se voient, qu'ils se parlent. Cela n'est pas assez fréquent, et c'est un problème."

Lors de cette déclaration, rapportée par Le Point, elle a insisté sur l'importance de la diversité, d'une conversation plurielle, élargie, hors "de son cercle d'interlocuteurs". Elle prévoit continuer à "passer beaucoup de temps avec ceux qui demandent à me rencontrer. C'est plus discret, j'aime ces rencontres. Je peux mieux capter ce qui se passe et en parler au président. Je lui dis mon appréciation, c'est la mienne. C'est compliqué, car je ne suis pas élue moi, c'est lui qui a été élu, mais si je peux aider, je le ferai, j'irai à la rencontre. J'aurais voulu comprendre ce qu'on ne comprend pas."