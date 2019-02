Eric Dupond-Moretti s'indigne des méthodes de Mediapart

Alors que Mediapart révélait de nouvelles informations dans l'affaire Benalla, hier, sur ses possibles liens financiers avec un oligarque russe, le célèbre avocat Eric Dupond-Moretti en a profité pour s'attaquer au média en ligne dirigé par Edwy Plenel.

Interviewé par le journal en ligne Causeur, l'avocat de 57 ans a fustigé les méthodes de travail de Madiapart : « Je me fiche de l’affaire Benalla, je ne la connais pas et je ne veux pas la commenter. Je n'ai pas envie de vivre dans une société où, quand je prends un verre avec un type dans un bistrot, je suis susceptible d'être enregistré de manière crapoteuse et de voir ensuite cet enregistrement diffusé par monsieur Plenel qui depuis vingt ans se plaint à juste raison d'avoir été écouté par François Mitterrand » a commencé à dénoncer Me Dupond-Moretti avant de s'interroger : « Quand l’intimité de la vie privée commence-t-elle pour Mediapart, quand on franchit le seuil du lit ? »

Le plus inquiétant, pour l'avocat, c'est que Mediapart n'en est pas à son coup d'essai, plutôt habitué à ce genre de pratiques. Il s'inquiète de voir ces méthodes se répéter et tacle sévèrement Edwy Plenel qui, selon lui, utlise « des méthodes indignes, dégueulasses, staliniennes, toute la presse devrait être vent debout contre elles. »

Dupond-Moretti exige donc que les journalistes se mettent un peu plus à dénoncer ce genre de pratiques et appelle à respecter davantages les sources. Il en a marre de voir Mediapart se défendre sans cesse au nom de la morale :« J’ai envie de pouvoir continuer à dire des conneries au bistrot sans être enregistré. Je me demande la tête que ferait Plenel si j’enregistrais ses conversations. Au nom de la morale publique, et avec les nouveaux juges, ces gens-là ont tué le secret de l’instruction […] Le journalisme d’investigation ne justifie pas tout. À ce compte-là, autant se passer de policiers, il n’y a qu’à utiliser Plenel et Arfi. Désolé, je n’ai pas envie de vivre dans une société qui leur ressemble » a-t-il conclu.