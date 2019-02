© ARIS OIKONOMOU / AFP © ARIS OIKONOMOU / AFP

Bras de fer politique Donald Tusk prévoit "une place spéciale en enfer" pour les partisans du Brexit Avec Atlantico Rédaction Le président du Conseil européen, Donald Tusk, estime que les partisans du Brexit n'ont pas anticipé les conséquences du divorce entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Ses déclarations vont envenimer les débats alors qu'une rencontre décisive est prévue jeudi entre Theresa May et Jean-Claude Juncker notamment.

