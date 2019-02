Complotisme en France : les résultats inquiétants dévoilés par Conspiracy Watch et la Fondation Jean-Jaurès

A l’ère des réseaux sociaux et de la propagation des "fake news", la poussée des idées complotistes dans l’opinion publique est de plus en plus perceptible. La Fondation Jean-Jaurès et Conspiracy Watch ont renouvelé leur partenariat après une première étude de grande ampleur l’an dernier.

Une nouvelle enquête a donc été réalisée par l’Ifop du 21 au 23 décembre 2018. Elle a été menée auprès de 1.760 personnes. Les résultats démontrent l’influence préoccupante des représentations conspirationnistes dans la société française.

Les sondés avaient le choix entre répondre "tout à fait d'accord", "plutôt d'accord", "pas vraiment d'accord" ou "pas du tout d'accord". Par rapport à l'année dernière, la fondation Jean-Jaurès et Conspiracy Watch ont affiné la méthodologie, en laissant aux personnes interrogées la liberté de ne pas se prononcer.

Un Français sur dix croit à sept de ces théories ou plus. 21% d'entre eux adhèrent à cinq théories ou plus, et seuls 35% ne croient à aucune des dix théories testées dans cette enquête.

Les moins de 35 ans, les moins diplômés et les catégories sociales les plus défavorisées demeurent les plus perméables aux théories du complot. 28% des 18-24 ans adhèrent à 5 théories du complot ou plus, contre seulement 9% des 65 ans et plus. 27% des personnes sans diplôme adhèrent à 5 théories ou plus, contre 8% des Bac + 2.

Pour seulement 43% des personnes qui adhèrent à 5 théories du complot ou plus, le fait de vivre en démocratie est considéré comme "très important". La moyenne des Français s’établit à 57%.

D’autres éléments de l’enquête sont encore plus inquiétants, notamment sur la question du terrorisme. Sur l’attentat de Strasbourg du 11 décembre 2018, seuls les deux tiers des sondés estiment que la version des autorités est conforme à la réalité. 13% sont sceptiques et estiment que "des zones d'ombre subsistent dans cette affaire et il n'est pas vraiment certain que cet attentat a été perpétré par Cherif Chekatt". 10% considèrent qu’"il s'agit d'une manipulation du gouvernement pour détourner l'attention des Français et créer de l'inquiétude dans la population en plein mouvement des Gilets jaunes". 12% ne se sont pas prononcés.

En ce qui concerne l'attentat du 11 septembre 2001, 17% estiment que le gouvernement américain a été impliqué dans sa mise en œuvre. 6% sont "tout à fait d'accord" avec cette idée.

43% des personnes interrogées sont d’accord avec l’affirmation suivante : "Le ministère de la santé est de mèche avec l’industrie pharmaceutique pour cacher au grand public la réalité sur la nocivité des vaccins". 17% sont "tout à fait d’accord".

27% des personnes interrogées considèrent que "les Illuminati sont une organisation secrète qui cherche à manipuler la population".

22% des sondés estiment qu'il "existe un complot sioniste à l’échelle mondiale".

15% des individus adhèrent à la théorie des chemtrails, selon laquelle "certaines traînées blanches crées par le passage des avions dans le ciel sont composées de produits chimiques délibérément répandues pour des raisons tenues secrètes".

25% adhèrent à la théorie du grand remplacement considérant que "l'immigration est organisée délibérément par nos élites politiques, intellectuelles et médiatiques pour aboutir à terme au remplacement de la population européenne par une population immigrée".

La rédaction du Point a cité les propos de Rudy Reichstadt, directeur de Conspiracy Watch, au sujet de cette étude :

"Le complotisme n'est plus un phénomène marginal, mais traverse toute la société française. C'est également corroboré par les chercheurs de Cambridge, qui ont fait une grande enquête sur le complotisme international en août 2018 dans huit pays européens et les États-Unis. Leurs résultats sont cohérents avec les nôtres".

L'étude de Conspiracy Watch et de la Fondation Jean-Jaurès confirme que l'âge, le niveau de diplôme, le niveau de vie et le sentiment d'avoir réussi sa vie ou non sont des facteurs clés dans le cadre de la sensibilité aux théories du complot.

D'un point de vue politique, 27% des électeurs du Rassemblement National de Marine Le Pen et 23% du parti de Nicolas Dupont-Aignan (Debout la France) croient à cinq théories conspirationnistes ou plus. Ils ne sont que 10% chez les électeurs d'Emmanuel Macron et 14% chez Les Républicains. 33% des électeurs de La France Insoumise croient en l'idée d'un complot sioniste (22% chez l’ensemble de la population).

L'an dernier, la toute première grande enquête de la fondation Jean-Jaurès et Conspiracy Watch avait suscité de vives critiques de la part de médias comme Acrimed ou Marianne.