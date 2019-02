Le journaliste Nicolas Hénin porte plainte après des menaces de mort

Le journaliste Nicolas Hénin a adressé lundi au parquet de Paris une plainte contre X pour menaces, menaces de morts et harcèlement moral en ligne. Depuis une semaine, il est victime de milliers de messages violents et a reçu des menaces de mort. Nicolas Hénin a été retenu en otage par Daech en Syrie pendant dix mois entre 2013 et 2014.

Le journaliste a été menacé après avoir signalé le compte Twitter de Patrick Jardin, le père d’une victime de l’attentat du Bataclan.

Patrick Jardin avait publié des messages sur Twitter au sujet du retour envisagé de djihadistes français détenus par les Kurdes :

"Fusillons-les […] comme Leclerc a fait fusiller les Français de la Waffen SS. Tuons aussi leurs enfants d’ailleurs".

Nicolas Hénin avait donc appelé les usagers de Twitter à signaler ces messages au réseau social et au dispositif Pharos (chargé de la lutte contre les contenus illicites sur Internet). Twitter avait bloqué le compte de Patrick Jardin, mais ce dernier en avait créé un nouveau sur lequel il a insulté Nicolas Hénin.

Le journaliste a indiqué que "la dimension hors-norme de cette vague d’une abjection sans nom" l’a incité à porter plainte. Près de 18.000 tweets mentionnaient son nom.