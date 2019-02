Révélations embarrassantes sur l’agenda du président américain Donald Trump

Alors que Donald Trump s’apprête à s’exprimer devant le Congrès pour le discours sur l’état de l’Union, des révélations embarrassantes viennent écorner l’image du président américain. Cette fuite très volumineuse donne donc une visibilité et un éclairage nouveau sur la façon dont le président occupe ses journées. Les horaires, qui couvrent presque tous les jours ouvrables depuis les récentes élections, montrent que Trump a consacré environ 60% de son temps programmé au cours des trois derniers mois à un "temps exécutif " ("executive time"), un temps privé non structuré.

La rédaction d’Axios a publié des éléments confidentiels. Afin de protéger leur source, les horaires ont été retapés dans le même format que le personnel de l’aile ouest de la Maison-Blanche. Selon ces documents, le président Donald Trump a l’habitude de se lever tôt. Il consacre généralement les cinq premières heures de sa journée au travail au sein du bureau ovale de 8 à 11 heures. Pourtant, Donald Trump, qui se réveille souvent avant 6 heures du matin, n’est jamais dans le bureau ovale pendant ces heures, selon six sources différentes.

Selon des informations d’Axios, Donald Trump passerait ses matinées à regarder la télévision, à lire les journaux et à réagir à ce qu'il voit et lit en téléphonant à des collaborateurs, des membres du Congrès, des amis, des responsables de l'administration et des conseillers.

La première réunion de la journée de Donald Trump intervient généralement vers 11h ou 11h30. Elle consiste souvent en une réunion d'information sur le renseignement ou une réunion de 30 minutes avec le chef d'état-major.

Depuis le 7 novembre, au lendemain des élections de mi-mandat, Donald Trump a passé environ 297 heures en temps "exécutif", selon les différents horaires privés obtenus. Le président a passé environ 77 heures de réunions comprenant la planification des politiques et la stratégie législative notamment. Certains jours, le temps exécutif prédomine totalement. Toutes les réunions de Donald Trump au cours des trois derniers mois ne figuraient pas forcément dans cet agenda. Beaucoup des réunions sont organisées à la dernière minute et selon la volonté de Donald Trump. Le président américain souhaitait également ne pas divulguer certaines réunions pendant ses horaires aménagés afin de ne pas alerter certaines employés de la Maison-Blanche et pour éviter ainsi les risques de fuites. Les matinées de Donald Trump sont parfois le cadre de conversations avec les responsables politiques étrangers ou de réunions politiques et ne figurent pas dans ces horaires.

Le programme privé obtenu par la rédaction d’Axios indiquait par exemple que Donald Trump un "engagement avec des médias" à 16h30. L’horaire plus détaillé a révélé qu’il s’agissait d’une interview avec le Daily Caller , selon une source. Un autre horaire plus détaillé présentait également une réunion entre Donald Trump et Herman Cain, ancien candidat à la présidence et ancien PDG de Godfather's Pizza, qu'il envisage de nommer gouverneur de la Réserve fédérale.

Sarah Sanders, la porte-parole de la Maison-Blanche, a répondu à la rédaction d’Axios suite à ces révélations :

"Le président est l'un des travailleurs les plus acharnés que j'ai pu voir. De nombreux journalistes ont d'ailleurs fait remarquer qu'ils aimeraient qu'il ralentisse le rythme, parce qu'ils ont parfois du mal à le suivre. Le président Trump a un style de leadership différent de celui de ses prédécesseurs et les résultats parlent d'eux-mêmes. Bien qu'il passe la majeure partie de sa journée normale dans des réunions, des événements et des appels programmés, vous avez le temps de créer un environnement plus créatif qui a contribué à faire de lui le président le plus productif de l'histoire moderne. Le président Trump a déclenché une économie en plein essor avec des impôts moins élevés et des salaires plus élevés, a établi les États-Unis en tant que premier producteur de pétrole et de gaz dans le monde, refait notre système judiciaire, reconstruit notre armée et renégocié de meilleurs accords commerciaux. Il est indiscutable que notre pays n’a jamais été aussi fort qu’aujourd’hui sous la direction du président Trump".

Ces éléments dévoilés par Axios dévoilent donc l’exercice du pouvoir et les pratiques de Donald Trump à la Maison-Blanche.

L’exercice du pouvoir, la méthode, l’entourage et les actes du président américain ont déjà été très critiqués par le passé notamment dans de nombreux ouvrages comme celui du journaliste Bob Woodward, à l’origine des révélations sur le scandale du Watergate. Ces nouvelles révélations nuisent donc encore un peu plus à l’image du président américain.

Ces nouveaux éléments démontrent que les journées de travail de Donald Trump seraient donc de plus en plus courtes. Les pages de l’agenda de Donald Trump démontrent que le rythme aurait été réduit entre 11h et 18h seulement. Donald Trump se consacre à du "temps exécutif ". Selon des responsables, il passerait ce temps seul, dans sa résidence privée, devant la télévision ou en consultant Twitter.