Parcoursup : pour la première fois, les dossiers des candidats seront anonymes

D'après des informations obtenues par Le Figaro, une partie des dossiers des étudiants et des lycéens sera désormais rendue anonyme sur Parcoursup à partir de cette année. Si le lycée d'origine -où l'établissement d'étude supérieure en cas de réorientation- sera toujours transmis aux écoles, classes préparatoires et universités ; en revanche les noms, prénoms, genre et adresse des candidats seront tenus secrets.

Cette décision du ministère de l'Enseignement supérieur intervient après plusieurs mois de concertation. Frédérique Vidal, la ministre de l'Enseignement supérieur, avait dit y réfléchir en septembre dernier dans le but de lutter plus activement contre la discrimination et de « préserver le lien de confiance entre les jeunes et l’enseignement supérieur ».

Pour l'heure, tous les détails de cette anonymisation n'auraient pas encore été fixés. Il faut néanmoins s'attendre à certaines exceptions notamment pour les étudiants postulants à des écoles sur concours. Dans ce précis, ils devront transmettre leurs noms, prénoms et adresse aux écoles afin que ces dernières puissent les contacter pour les épreuves.