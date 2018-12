Saïd Bogota, acteur dans Pattaya, mis en examen

La jalousie l'a poussé à bout. Tantôt au cinéma, tantôt sur Youtube, Said Bogota apparaît désormais dans les gros titres des faits divers. Closer révélait mercredi que l'acteur de petite taille de 28 ans, qui a notamment joué dans les films Pattaya et Taxi 5, avait commandité une tentative d'homicide. Selon Le Parisien, il a été placé en détention provisoire hier.

Said Bogota aurait engagé deux personnes chargées de « donner une leçon » à un jeune mineur de 17 ans originaire de Villejuif dans le Val-de-Marne. La raison ? L'adolescent sort avec l'ex-copine de l'acteur. Une situation qui aurait rendu furieux Said Bogota puisqu'il pense que le jeune homme est la raison principale de sa rupture.

La victime a alors vécu un véritable enfer. Enlevé à Ivry vendredi dernier près du garage où il travaille, il a été séquestré pendant plus de 3 heures dans une cave. Pendant ce laps de temps il a été ligoté, frappé à coups de clé à molette, aspergé d'acide et aurait subi un tir de flash-ball à bout portant selon ses dires.

La jeune mineur avait pu s'enfuir grâce à l'intervention d'une dame alertée par les cris et qui a reconnu, parmi les agresseurs, un homme de petite taille. Mais rattrapé dans un champ voisin, la victime a ensuite été aspergé d'essence et brûlé. Il a pu trouver de l'aide en frappant chez des voisins qui ont immédiatement appelé la gendarmerie et les secours.

Les gendarmes ont pu recueillir son témoignage et arrêter Said Bogota avant que la victime ne soit plongé dans un coma artificiel pour ne pas qu'il souffre davantage de ses nombreuses blessures. Il est actuellement dans un état stationnaire à l'hôpital Saint-Louis à Paris.