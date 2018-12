Le langage des jeunes a traversé les murs de l'Assemblée Nationale. Hier, lors des questions posées au gouvernement concernant le pouvoir d'achat, Danièle Obono a placé un mot qui a semble-t-il surpris toute la salle. Alors qu'elle s'adressait à Edouard Philippe, la députée de la France Insoumise a alors balancé : « Monsieur le Premier Ministre, arrêtez de prendre les gens pour des boloss ! »

« Boloss », proche de l'expression « bouffon » et qui qualifie quelqu'un de stupide, un mot peu commun dans la bouche d'un député. Mais cette expression ne vient pas de nulle part. Danièle Obono a en fait relevé un défi lancé par Cauet.

En octobre dernier, l'animateur de la radio NRJ, avait réagi à un tweet d'Obono qui commentait une intervention de Sophia Chikirou sur BFM TV : « Elle leur a mis le feu, la misère » avait-elle tweeté. Cauet en avait alors profité pour lui lancer son défi : « Ça a changé le langage des députées ou c’est moi ?! Allez maintenant vous devez placer #bolos à l’assemblée nationale. » Ce à quoi avait répondu la députée LFI : « Sinon, nous on parle plutôt de #quille ou de #branquignole, mais ok, à la 1ère occaz on essaie de vous caser #bolos (y'a de quoi faire !) »

Défi relevé.