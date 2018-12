Un ouvrier empalé par sa propre machine

Six tiges de métal longues de 30 centimètres et d'une épaisseur de plus d'un centimètre se sont retrouvées dans le corps de M. Zhou, ouvrier chinois de 49 ans. Celui-ci travaillait dans l'équipe de nuit d'une usine de porcelaine dans la province de Hunan lorsque le bras robotique d'un machine est tombé et l'a heurté.



L'homme a été emmené d'urgence dans un hôpital local avant d'être transféré à l'hôpital Xiangya en raison de la gravité de ses blessures. Deux tiges lui ont transpercé l'épaule droite et la poitrine et les quatres autres se sont plantées dans le reste du corps. Une des tiges est passée à seulement 0.1 millimètre d'une artère.

Les chirurgiens ont opéré le patient toute la nuit. Il est actuellement dans un état stable et est déjà capable de bouger son bras droit. Il devra tout de même suivre un traitement et une physiothérapie pour aider à son rétablissement.