Fusillade à Strasbourg : les réactions des politiques

Après la fusillade qui a fait trois morts et treize blessés dont huit graves à Strasbourg en marge du traditionnel marché de Noël, les politiques ont beaucoup réagit sur les réseaux sociaux.

D’abord, le président de la République qui, dans la nuit, a exprimé sa solidarité et celle « de la Nation tout entière pour Strasbourg, nos victimes et leurs familles ». Benjamin Griveaux, porte-parole du gouvernement a déclaré que Face à l’horreur, une seule réponse : l’unité de la Nation. Pensées pour les victimes et leurs familles, gratitude envers nos forces de l’ordre et nos équipes de secours toujours à l’œuvre ».



François Hollande dans un tweet s’est également exprimé : « Immense tristesse ce matin. Pensées pour ceux qui ont perdu la vie hier soir à Strasbourg, pour leurs familles, et pour ceux qui se battent pour rester parmi nous. Cette odieuse attaque vient nous rappeler que la menace terroriste est toujours présente. Soyons vigilants et unis. »



Benoît Hamon sur Twitter lui aussi a exprimé « Beaucoup de douleur à la nouvelle des attaques meurtrières perpétrées dans les rues de Strasbourg. Mes pensées vont aux victimes et à leurs familles. Solidarité avec les habitants de la ville de Strasbourg endeuillée. »



Alexis Corbière député de La France insoumise a quant à lui déclaré : « L’horreur et la lâcheté ont frappé. Toute mon affection et ma solidarité aux victimes et leurs familles ainsi qu’aux strasbourgeois sous le choc. Confiance dans la Police pour neutraliser au plus vite le coupable ».



A droite, Laurent Wauquiez après un premier message évoquant ses pensées aux victimes a vite versé dans la critique. « Combien d’attentats commis par des fichés S devons-nous encore subir avant d’adapter notre droit à la lutte contre le terrorisme ? Qu’attendons-nous pour enfin livrer bataille pour éradiquer l'intégrisme qui nous a déclaré la guerre ? »



Nicolas Dupont-Aignan a réagi de la même façon : « Encore un fiché S pour radicalisation ! Cette nouvelle attaque tragique nous rappelle la guerre totale que nous livrent les terroristes islamistes. Quand nous donnerons-nous enfin les moyens de la gagner ? »



Marine Le Pen, elle, après avoir également présent son soutien aux victimes de la « tuerie islamiste » de Strasbourg, a demandé « un changement radical…puisque la politique contre le terrorisme est manifestement défaillante ».