"Le grand bonheur, vie des moines" de Nicolas Diat : une expérience spirituelle du bonheur sur terre. Un magnifique moment dans un havre de paix

Après Un temps pour mourir, consacré à l’expérience de la mort chez les moines et publié en 2018, l’auteur, grand connaisseur du monde religieux, livre avec Le grand bonheur son deuxième ouvrage sur la vie monastique. Une vie réelle et bien vivante parmi eux pendant un an. Il raconte les origines, l’organisation, la journée concrète, spirituelle et laborieuse, des bénédictins de l’abbaye de Fontgombault. Cette communauté de corps et d’âmes, nouée par l’histoire et régie par la règle de Saint Benoît, est implantée depuis le XIème siècle dans le sud de l’Indre, en bordure de la Creuse.