Seconde intercalaire : et le temps s’accéléra littéralement en 2020

Atlantico.fr : La Terre tourne, c’est un fait mais ce que nous ne savions pas c’est que l’année dernière (encore une nouveauté 2020) la Terre a effectué les plus rapides 28 jours jamais enregistrés. En s’écartant de l’heure atomique de 0,4 secondes, le temps universel coordonné doit-il être modifié ? Pourquoi parle-t-on d’accélération du temps ?

Anna Alter : Ne nous affolons pas, il n’y a rien de nouveau sous le Soleil, la terre continue de tourner et, même si par moment elle est allée un tout petit peu plus vite en 2020 que les années précédentes, elle n’a pas pour autant perdu la boule. Elle a poursuivi sa rotation en écourtant d’à peine quelques millième de secondes nos jours, ce qui ne devrait pas avoir d’incidence sur notre vieillissement ni nos vies qui ne sont pas à ça près.... Le mouvement de notre planète n’est pas régulier, régulier, il dépend de sa forme qui varie non seulement en surface mais aussi en profondeur....Pression atmosphériques, vents, glissement des plaques continentales, courants à l’intérieur des océans, agitation du noyau liquide la freinent ou l’accélèrent. Après des décennies de ralentissement, que le globe ait pris un petit peu de vitesse l’an dernier n’a rien d’anormal. Les récentes mesures qui montrent que les 28 jours les plus rapides jamais enregistrés depuis 1960 ont eu lieu en 2020 ne tiennent pas compte de l’histoire…Des études ont montré que dans sa jeunesse, il y a plus de 4,4 milliards d’années, la terre virevoltait comme un toupie et ses jours duraient moins de 8 heures, puis suite à l’impact avec un objet céleste baladeur la lune s’est formée et l’a ralentit, du coup ses journées faisaient 18 heures et il y a 444 millions d’années notre planète au lieu d’accomplir 365 tours dans une année en exécutait 420.

Les scientifiques doivent-ils réajuster les horloges pour les télécommunications en fonction des rotations de la Terre ?

En raison des variations de la vitesse de rotation de la Terre, les scientifiques remettent régulièrement les pendules atomiques à l’heure. Comme au cours des dernières décennies, elle n’a pas arrêté de ralentir, ils ont été obligés d’ajouter à plusieurs reprises une seconde intercalaire à la fin du mois de juin ou de décembre pour faire coïncider l’heure astronomique avec l’heure atomique et on a perdu une seconde de temps en temps. Cette année au lieu de l’ajouter, ils se demandent s’ils ne devraient pas l’enlever et, en reculant les horloges atomiques, nous faire gagner une seconde.

Par quels phénomènes la vitesse de rotation de la Terre varie-t-elle ? Doit-on s’inquiéter de cette accélération constatée en 2020 ?

Comme je l’ai dit plus haut, la forme de la terre joue et elle est très malléable…En plus de la pression atmosphériques, des bourrasques de vents, du glissement de plaques continentales, des courants océaniques, de l’agitation de son cœur qui la font bouger, la Lune en exerçant son attraction lui donne des gros bourrelets au niveau des océans mais aussi des petits au sol, ce qui la freinent…Mais comme la distance de notre satellite naturel varie, lorsqu’il s’éloigne les boudins diminuent et la Terre est moins gênée dans son mouvement… En fait, il suffit de pas grand chose pour la déformer et la faire changer légèrement de vitesse…Donc, surtout ne pas s’inquiéter…