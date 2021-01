"Ils détestaient de Gaulle" de François Broche : à l’opposé des thuriféraires, des portraits d’opposants qui n’offrirent pas au Général une longue route tranquille... Informations et souvenirs au rendez-vous

M. Broche est manifestement un grand spécialiste du général de Gaulle. Il nous livre un récit de la geste gaullienne truffé d’anecdotes et de personnages qui ne sont pas tous connus et célèbres. A côté d’un Roosevelt ou d’un Salan dont la détestation de de Gaulle est bien connue et documentée, une foule de personnages secondaires, opposants de toujours ou déçus du gaullisme, forment la cohorte des ennemis mortels du “grand Charles“.

De Londres à Alger, des américains provichystes à l’OAS, des Français de Londres à ceux de New York, M. Broche fait revivre à ses lecteurs la vie du général et surtout les difficultés auxquelles il n’a cessé de se heurter tout au long de sa carrière publique. C’est à la fois sa personnalité –qui laissait peu de prise au sentiment– que son action politique et ses décisions, voire les procès d’intention qu’on lui intentait qui suscitaient cette foule d’opposants sans nuances.

C’est vivant, facile à lire et riche d’informations.