"Mishima" de John Nathan : la réédition d’une biographie de référence

- Un extrait rédigé par John Nathan (traduit de l’anglais par Tanguy Kenec’hdu) :

« Son endroit favori était un café du quartier de Ginza appelé le Brunswick. C’était un bar qui employait de jeunes serveurs forts attrayants et l’on y rencontrait une clientèle où se mêlaient bizarrement Japonais cossus, d’un certain âge, hommes d’affaires étrangers, soldats américains et Japonais interlopes. Le soir, les garçons se transformaient en vedettes du célèbre spectacle de Brunswick. L’un d’eux n’était autre que le jeune Akihiro Maruyama, alors inconnu, mais qui allait devenir une “chansonneuse” à la mode, surnommée parfois l’Edith Piaf du Japon, puis un peu plus tard, une “actrice” qui devait tenir le rôle principal dans la pièce de Mishima Le Lézard noir.

Maruyama se rappelle Mishima en ces lointaines années : “Il était pâle comme la mort, si pâle que la peau en prenait une teinte violacée. Son corps semblait flotter dans ses vêtements. Cependant, dans son narcissisme évident, il savait reconnaître la beauté quand elle lui apparaissait. Ce qu’il faut comprendre à son sujet, à cette époque, avant qu’il se mît à cultiver son corps et ainsi de suite, c’est que, quand il se regardait de ces yeux qui savaient vraiment voir la beauté, ce qu’il ne cessait de faire, il était rempli de dégoût à se voir.” »

- Autre extrait (traduit du japonais par Dominique Palmé) issu des carnets de Mishima tenus lors de l’écriture de son roman, inédit en France, La Maison de Kyoko :

« Chaque épisode progresse vers un dénouement catastrophique, tout simplement parce que j’aime par-dessus tout les catastrophes. Ce que je vais dire là semblera bien emphatique, mais quand les choses avancent ainsi, ma joie est si grande que j’ai l’impression de mettre un mors et des étriers à notre planète, de sauter en selle, et d’un coup de cravache, de la lancer à une vitesse folle à travers le vide enténébré. Et toutes les étoiles, dans leur course, m’effleurent les joues au passage…. Mais arrêtons ces insanités. Il s’agit d’un plaisir secret qu’on ne peut confier à personne. »