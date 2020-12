"Les conflits d'une mère, Marie-Thérèse d'Autriche et ses enfants" d'Elisabeth Badinter : comment élever 16 enfants tout en régnant sur un immense empire ? Une mère, certes imparfaite mais qui incarne un tournant dans l’histoire de la maternité

Elisabeth Badinter signe, ici, son second livre sur Marie-Thérèse d'Autriche. Dans son essai précédent, paru en 2016, (Le pouvoir au féminin. Marie-Thérèse d'Autriche,1717-1780. L'impératrice-reine), Elisabeth Badinter avait tracé le portrait de cette femme politique hors norme, souveraine la plus puissante d'Europe au milieu du XVIIIe siècle, épouse de son bien-aimé François-Etienne de Lorraine et mère de 16 enfants. Elisabeth Badinter s'était, alors, étonnée de «son implication maternelle auprès de sa ribambelle d'enfants. D'abord le souci des enfants n'était guère à la mode en son temps et dans son milieu, mais aussi comment avait-elle fait pour concilier tous ses rôles ? ».

C'est pour répondre à cette question qu'Elisabeth Badinter s'est lancée dans la rédaction de ce nouvel essai, paru en novembre 2020, sur Marie-Thérèse et le sentiment maternel. Quel genre de mère fut-elle ? Comment a-t-elle élevé ses enfants ? Comment s'est-elle comportée avec chacun d’eux ? Quels furent les conflits entre la mère et l'impératrice ? En quoi son tempérament dépressif qui s'accentue avec les années et sa fonction de souveraine ont-ils eu une influence sur la mère qu'elle est devenue et sur ses enfants ?

Marie-Thérèse eut cinq fils et onze filles dont Marie-Antoinette, reine de France. Trois petites filles étant mortes dès leur tendre enfance, elle veilla sur l'éducation des treize autres, en adaptant ses consignes éducatives à la personnalité de chacun d'eux.

Elle a incarné un tournant dans l'histoire de la maternité car elle fut, pour son époque, une mère moderne, «une tendre mère» ; c'est à dire « une mère qui se souciait de ses enfants et non la mère caressante, à l'écoute de ceux-ci » comme les mères des XX° et XXI° siècles, depuis l'apparition de la psychanalyse et de l'enfant-roi. En se démarquant des usages de la haute aristocratie, Marie-Thérèse a annoncé une maternité nouvelle : intimité familiale, surveillance personnelle en cas de maladie, pleurs à la mort d'un enfant et prise de conscience de sa responsabilité de mère. Elle se pose des questions, nouvelles pour le XVIII° siècle : suis-je une bonne mère ? Ai-je été une bonne mère ?

Cela dit, malgré ses bonnes intentions et ses moments de tendresse, elle fut une mère autoritaire, trop dure d'après son mari, ses intimes, les gouvernants et les gouvernantes des enfants. En fait, les enfants craignaient leur mère. Enfin pas tous. Elle avait ses préférés. Et en distillant le « poison de la jalousie », ses injustices provoquèrent l'éclatement de la fratrie. Mais quelle mère au monde ne fait pas d’erreurs ? En fait, Marie-Thérèse fut « une vraie mère en quelque sorte et non une mère de parade.»