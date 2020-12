Dire qu'on est juif par sa mère, est-ce antisémite ? Non ! Dire qu'on est musulman par son père, est-ce islamophobe ? Apparemment oui !

Elle est prof de droit. Elle donnait un cours juridique sur la liberté de conscience. C'était quelques jours après la décapitation de Samuel Paty. Mettant en parallèle le judaïsme et l'islam, elle a usé d'une formule un tantinet osée, les qualifiant de « religions sexuellement transmissibles ».

En effet, on est juif par sa mère et musulman par son père. Mais la prof ne s'est pas attardée sur les juifs qui manifestement étaient cités pour ménager les susceptibilités des musulmans. Puis elle a commis un crime impardonnable indiquant que l'islam interdisait la liberté de conscience.

Rappelons à toutes fins utiles les différences qu'il y a entre le judaïsme et l'islam. Un juif peut abandonner sa religion et se convertir au catholicisme ou même, s'il est complètement timbré, à l'islam. Il ne lui arrivera rien : quelques rabbins se contenteront de se lamenter. Ils en ont l’habitude et ont même un mur pour ça.

L'islam est plus sévère. On ne peut quitter la religion musulmane car l'apostasie y est punie de mort. Sous nos cieux, cette sentence est rarement appliquée. Mais elle existe et figure en toutes lettres dans le Coran auquel on ne peut toucher.

Une étudiante musulmane qui assistait au cours de la prof a été choquée. Notons que, bizarrement, aucune étudiante juive n'a été indignée de voir sa religion qualifiée de « sexuellement transmissible ». Ces juifs sont d'une mollesse...

L'étudiante musulmane a alerté la Ligue des droits de l'Homme qui a porté plainte contre la prof. La LDH devrait modifier son nom en LDHM : Ligue des droits de l'Homme musulman. Jugeant insatisfaisante la démarche de la LDH, Mediapart, dont les tendresses pour la charia sont bien connues, a fait plus pour châtier la prof islamophobe.

Les service d'Edwy Plenel, experts en délation, ont ainsi balancé le nom de la prof. Ce qui ressemble fort à une condamnation à mort. Depuis, la prof reçoit des dizaines de messages lui promettant le châtiment suprême. Il est vrai qu'on a décapité Samuel Paty pour moins que ça.