Staline, une popularité reconquise par-delà la tombe en Russie

Lorsque les Russes se penchent sur leur passé, Joseph Staline leur apparaît moins comme un dictateur sanguinaire que comme un dirigeant dans la tradition des grands monarques de la Russie éternelle, avec cette fascination particulière que suscite le pouvoir. Sans doute les persécutions et les purges ne sont-elles pas passées sous silence, mais, avec la décantation du temps, Staline demeure d’abord, dans l’imaginaire collectif, le sauveur de la patrie, celui qui a vaincu la barbarie nazie, laquelle provoqua la mort de près de 27 millions de Soviétiques. C’est au nom de la grandeur du pays et de la sauvegarde de ses intérêts supérieurs que les Russes disculpent leur tsar rouge. Fin 1952, trois mois avant de disparaître, Staline l’avait prédit : « Après ma mort, des monceaux d’ordures seront versés sur ma tombe, mais le vent de l’histoire les dispersera. »

Machiavélique, implacable, féroce, il s’est affirmé par une volonté de puissance absolue. Ses traits de caractère l’ont rapproché de Lénine, son prédécesseur immédiat, du tsar Pierre le Grand et, plus loin dans le temps, d’Ivan le Terrible. Le fait que le président Poutine, au pouvoir depuis 2000, se réfère de plus en plus à lui est symptomatique de l’aspiration du Kremlin au rétablissement de la grandeur nationale. Ainsi, la réhabilitation du dictateur rouge, rampante à ses débuts, est-elle désormais patente. C’est une tendance lourde au sein de l’opinion. Le néostalinisme russe est présent à tous les échelons de la société, civils comme militaires, avec ses relais obligés chez les nostalgiques du communisme, dans les milieux universitaires, ainsi que dans les médias.

Le mouvement s’est amorcé en 2009 avec la réapparition de cette inscription dans la station de métro Kourskaïa à Moscou : « C’est Staline qui nous a élevés dans la fidélité au peuple, qui nous a inspirés dans notre travail et nos exploits. » Cette profession de foi pouvant paraître odieuse aux yeux des familles qui ont connu le Goulag et les persécutions ainsi qu’à tous ceux qui n’ont pu oublier les millions de morts provoqués par le régime, les autorités ont laborieusement expliqué que les lieux, mis en service en 1938, avaient été restaurés dans l’esthétique de l’époque stalinienne. Autrement dit, dès lors que les somptueux marbres avaient été rénovés, il fallait aller jusqu’au bout du projet.

Le courant néostalinien qui se développe depuis plus d’une décennie tend à prouver que le Petit Père des peuples a pris en main une Russie pauvre pour la transformer en grande puissance. Une approche historique qui sert le pouvoir en place : on voit le parallèle flatteur pour l’actuel maître du Kremlin qui a redressé le pays après le naufrage du communisme et la déliquescence de la période eltsinienne. Sur les plans psychologique, moral et politique, Staline et Poutine sont aux antipodes de Mikhaïl Gorbatchev (le faiblard) et de Boris Eltsine (l’incapable doublé d’un ivrogne). Staline étant dépeint comme l’archétype de l’homme d’État intègre opposé aux oligarques prédateurs, l’anti-Lénine et surtout l’anti-Trotski – lequel voulut consumer la nation dans le brasier de la révolution mondiale –, on reconnaît en creux le portrait du tsar des années 2000.

Staline a fermement établi l’URSS à l’issue de la Seconde Guerre mondiale en tenant la dragée haute à l’Occident. Nul ne conteste ce fait. C’est en se fondant sur cette réalité objective que les historiens néostaliniens pratiquent le révisionnisme et le relativisme : Staline ne fut pas le principal responsable des répressions ; c’est Lénine qui inventa le Goulag, et l’appareil communiste qui fut responsable de la Grande Terreur. « De toute manière, il faut replacer les répressions dans le contexte de l’époque et considérer que Staline les suspendit en 1938. » Telle est la nouvelle antienne pour évoquer ces temps révolus. Le tsar rouge aurait été inspiré par des « idées démocratiques », dès lors que, par deux fois, en 1936 et 1944, il a essayé d’instaurer des élections à candidatures multiples en Russie et d’éloigner le Parti communiste du pouvoir.

La bataille des statistiques, par ailleurs, est engagée. Selon les néostaliniens, l’estimation des victimes du régime est des plus exagérées : les chiffres auraient été délibérément grossis par Alexandre Soljenitsyne, par les historiens occidentaux, ainsi que par Alexandre Iakovlev, le conseiller le plus proche de Gorbatchev. Le compte réel ne s’établirait pas en millions mais en quelques centaines de milliers, ce qui exclut ipso facto bien des événements survenus au cours de cette période troublée. On se rappelle le mot attribué à Staline : « La mort d’un homme est une tragédie, celle d’un million d’hommes, une statistique », citation dont l’authenticité est vigoureusement contestée par les néostaliniens.

Nul doute, en tout cas, qu’il ne faille verser au crédit du cynisme de Staline le pacte de non-agression germano-soviétique d’août 1939, utile à court terme en matière de conquêtes territoriales au moment de l’offensive nazie contre la Pologne, mais qui mettra l’Union soviétique en danger lorsque Staline se refusera à ouvrir les yeux sur la véritable nature du Führer. À son crédit militaire, alors que, peu avant la guerre, il a purgé son armée de ses meilleurs officiers, il saura cependant conduire l’Armée rouge à la victoire finale. À son crédit stratégique et diplomatique, les accords de Yalta consacreront la position de force des Soviétiques en Europe. D’où la conclusion : Staline a eu raison.

Chaque année, le 5 mars, jour anniversaire de la mort de Staline, des militants communistes se réunissent sur la place Rouge pour déposer des fleurs sur sa tombe, derrière le mausolée de Lénine, au pied des murailles du Kremlin, siège du pouvoir en Russie. Pour autant, l’œuvre de réhabilitation du Petit Père des peuples n’est pas de leur seul fait. Côté gouvernemental, en décembre 2017, le chef du FSB (ex-KGB), Alexandre Bortnikov, a affirmé le plus officiellement du monde qu’« une part significative » des dossiers traités durant les purges staliniennes « avait un contenu réel », dès lors que ces derniers concernaient des « conspirateurs », ainsi que des personnes « liées à des services de renseignement étrangers ».

Le président russe, quant à lui, a donné le ton lors de la préparation du centenaire de la révolution, considérée comme « une occasion de se pencher à nouveau sur les causes et la nature de la révolution en Russie ». « En revanche, a-t-il précisé, il est absolument intolérable de vouloir provoquer des divisions, de la haine et des condamnations, et de rendre notre rapport au passé plus difficile. Il ne faut pas spéculer sur les tragédies. » L’année suivante, il s’est plus précisément exprimé à propos de Staline au cours de son interview-fleuve filmée par le réalisateur américain Oliver Stone, Conversations avec Poutine (2017). Estimant que les horreurs du régime stalinien ne devaient pas être oubliées, il a cependant averti qu’une diabolisation « excessive » du Petit Père des peuples serait « une façon d’attaquer l’Union soviétique et la Russie ». Soutenu à la fois par les rouges, nostalgiques de l’URSS, et les blancs, conservateurs et orthodoxes, tous unis autour de l’idée d’empire et de grandeur nationale, Vladimir Poutine suit là une ligne de crête délicate. Le chef de l’État joue sur un paradoxe, observe le philosophe Michel Eltchaninoff : « Antirévolutionnaire, il veut être le président des nostalgiques de l’URSS … ».

Les bustes de Staline se sont multipliés en Russie, d’abord dans le centre de Moscou, où son effigie en bronze trône parmi les trente-deux autres grandes figures historiques de l’« allée des Dirigeants », à l’initiative de la Société russe d’histoire militaire dirigée par l’ex ministre de la Culture Vladimir Medinski. Économie de marché oblige, les commerces de souvenirs, gadgets, calendriers et autres produits dérivés à l’effigie du tsar rouge prospèrent, contribuant à la banalisation de son image, sans plus qu’aucune réflexion critique ne s’y attache. Dernière nouveauté de la mondialisation, on trouve gratuitement sur Internet une application de selfies dotée d’un filtre permettant à ses utilisateurs de se grimer le temps d’une photo en Staline : MSQRD – qui se prononce « mascarade » – est accessible à partir de l’âge de neuf ans… Résultat : le Centre analytique Levada, organisation russe indépendante de recherches sociologiques et de sondages, classe désormais Staline en tête des personnalités historiques les plus remarquables.

Tel est le sentiment qui prévaut en Russie – sur lequel joue le pouvoir en place à Moscou –, à l’heure où l’on célèbre le soixante-quinzième anniversaire de la victoire sur la barbarie nazie. Dans le contexte de la pandémie du coronavirus, Staline reste plus que jamais un symbole incontournable de la mobilisation du pays face à un grand danger national. Cette référence est paradoxalement présente non seulement dans le discours des nationalistes, mais aussi chez les libéraux : l’écrivain Bykov, porte-parole de l’opposition russe pro-occidentale, a notamment reproché à Poutine de pas trouver « les mots nécessaires » à propos de la crise de coronavirus, « comme autrefois savait faire Staline ».

Copyright : Stock, 2020

Extrait du livre de Vladimir Fédorovski, « Le phénomène Staline: Du tyran rouge au grand vainqueur de la Seconde Guerre mondiale », publié aux éditions Stock

Lien vers la boutique : cliquez ICI et ICI