Digital Market Act : l’Europe se tire-t-elle une balle dans le pied en croyant viser celui des Gafam ?

Atlantico.fr : L'Union européenne a présenté ce mardi 15 décembre son plan pour imposer ses règles aux géants du numérique. Le Digital Market Act, s’il est adopté, parviendra-t-il à donner des armes à une Europe distancée par les Gafam ?

Frédéric Marty : La conviction de la Commission est qu’il est nécessaire d’ajouter des outils permettant de prévenir les dommages et de restaurer les conditions de la concurrence quand l’activation de l’article 102 ne permet plus de rétablir une concurrence libre et non faussée. La logique est celle de la prévention, c’est celle de l’intervention sur les structures mêmes du marché pour permettre au processus de concurrence sinon de se ré-initier, du moins de repartir sur des bases non biaisées. Il s’agit donc de mettre en œuvre des règles de type do and don’t. Les unes désignent des obligations positives à la charge de l’opérateur dominant et les autres des interdictions de comportements. Ce sont des obligations asymétriques. Elles ne pèsent que sur certains acteurs. Elles constituent autant de handicaps concurrentiels visant à prévenir des dommages irréversibles et la concurrence et à améliorer la situation relative des firmes dépendantes des plateformes.

Il ne faut pas oublier qu’il ne s’agit pour l’heure que le DMA est une proposition et que le propre d’une arme de dissuasion est de n’être employée qu’en situation extrême. Nonobstant ce point, le DMA correspond bien à l’esprit du temps tel qu’il se dégage des initiatives américaine (songeons après le déclenchement de la procédure contre Facebook il y a une semaine à l’enquête déclenchée hier par la FTC sur la gestion des données personnelles par neuf réseaux sociaux tels Facebook, Snapchat, Twitter, YouTube…) mais aussi de nombreux rapports publiés ces deux dernières années et d’une part de la littérature académique (laquelle cependant n’est pas unanime en la matière).

La pratique décisionnelle permettra sans doute de dégager des standards de décision raisonnables pour permettre les conditions d’une concurrence libre et non faussée mais qui se fera toujours par les mérites. Il ne s’agit pas dans l’optique du droit européen de la concurrence de sanctionner la dominance en elle-même s’il en découle aucun abus

Atlantico.fr : N’y a-t-il pas un risque que ces nouvelles régulations soient un frein pour l’innovation ? Ces nouvelles règles pourraient-elles à terme peser sur des start-ups qui ne sont -pour l’instant- pas les cibles de ces lois ?

Frédéric Marty : Le problème des règles qui fonctionnent sur des proscriptions de comportement, c’est qu’elles peuvent entraver des pratiques de marché qui sont bénéficiaires pour les consommateurs. Les règles de concurrence, en matière d’article 102 qui sanctionne les abus de position dominante reposent d’ailleurs sur une balance des effets. Il s’agit de mettre en balance les éventuels dommages à la concurrence avec les gains d’efficience qui peuvent résulter des pratiques en question. Par exemple, dans la décision Google Android de la Commission européenne rendue en juillet 2018, les clauses anti-fragmentation peuvent être analysées comme des entraves au développement de la concurrence sur le marché des systèmes d’exploitation mobile mais également peuvent être vues comme des conditions à l’interopérabilité et à la sécurité des services qui bénéficient aux consommateurs.

La ligne de partage est difficile à tracer ex-post. Elle est également ex-ante. D’où la mention de la Commission à des pratiques déjà connues dans la jurisprudence. Il ne faut en tout cas jamais désinciter les opérateurs dominants à innover sauf cas d’innovations prédatrices, c’est-à-dire qui réduisent la possibilité d’être concurrencé (voir sur ce point les travaux de Thibault Schrepel). Il ne faut pas oublier également que les innovations des opérateurs dominants peuvent souvent faciliter l’accès au marché des PME et des firmes innovantes – en mettant leurs innovations à disposition des consommateurs et en les faisant bénéficier des effets d’échelle et de réseaux.

Il convient enfin de noter que selon les termes des obligations d’accès qui pourraient être prononcées à telle ou telle ressources (par exemple des données, des résultats de requêtes en ligne etc…), les mêmes questions d’incitations qui sont connues dans la théorie des facilités essentielles doivent être prises en compte. Il s’agit de garantir un accès dans des conditions raisonnables, équitables et non discriminatoires mais de préserver les incitations à investir de l’opérateur dominant et de ne pas permettre aux accédants d’adopter un comportement de passagers clandestins.

Ainsi le DMA a une caractéristique spécifique par rapport au RGPD (règlement européen sur la protection des données personnelles). Il n’impose pas les mêmes coûts à tous les opérateurs quelle que soit leur taille. Il ne pénalise pas les PME et les start-ups en ce qu’il est asymétrique. Cependant, il ne faut pas oublier que la vitalité des écosystèmes numériques est une condition essentielle pour leurs développements. Il s’agit encore d’une ligne de crête : préserver le dynamisme des marchés tout en contrecarrant des pratiques conduisant à verrouiller les positions concurrentielles ou à accaparer une proportion indue des gains liés aux transactions.

Atlantico.fr : En faisant de la lutte contre les Gafam sa priorité, l’UE est-elle en train d’abandonner toute idée de créer enfin des champions européens du numérique ? Est-ce qu’on s’attaque aux Gafam faute d’avoir des entreprises de ce niveau ?

Frédéric Marty : La création de champions européens est l’affaire des politiques industrielles. Les règles de concurrence ont un rôle différent… mais complémentaire. Il s’agit de créer – et de préserver- les conditions d’une concurrence à égalité des armes. Il s’agit de définir des règles du jeu égales pour tous, prévisibles et dans la mesure du possible protectrices de la partie la plus faible (prévenir des abus). C’est un peu le sens du Règlement européen Platform-to-Business de juin 2019 : il faut garantir la transparence et l’équité des transactions dans les plateformes. Cependant, les règles de concurrence ne visent pas à répartir les gains de l’échange, à désigner les vainqueurs… ou à maintenir coûte que coûte une structure de concurrence donnée.

Il s’agit de garantir l’effectivité et la pérennité du processus de concurrence. Celui-ci passe par plusieurs conditions que sont l’absence de barrières à l’entrée et la promotion de l’innovation mais aussi la liberté d’accès au marché, l’absence de contraintes sur le marché et l’équité de la concurrence (l’absence de traitement privilégié), les trois conditions que nous avons déjà citées supra et qui étaient centrales dans le rapport signé par Philip Marsdent et Rupprecht Pozdun dans leur rapport de septembre 2020 pour la Fondation Konrad Adenauer.

La préservation d’une concurrence libre, non faussée et par les mérites est la meilleure façon de garantir le développement des entreprises européennes. Cependant, ces conditions bénéficient à toutes les entreprises « dépendantes » quelle que soit leur nationalité. En ce les initiatives européennes ne sont en aucun cas des politiques protectionnistes. Les plaignants dans les affaires qu’a eu à traiter la Commission étaient souvent américains. Des politiques comparables sont menées en Australie, le Royaume-Uni se dote d’une unité de supervision spécifique pour le numérique et aux Etats-Unis, le Department of Justice, la FTC et les ministres de la justice des différents états fédérés sont en 2020 eux-mêmes aussi actifs que la Commission européenne !

Atlantico.fr : La Commission disait vouloir les mêmes règles en ligne que hors ligne. Accepterions-nous de telles contraintes dans l’économie réelle ?

Certes non, mais pour autant deux points sont à souligner.

Le premier point tient à l’ampleur des enjeux liés à l’économie numérique et à l’impact de l’activité des grands opérateurs de l’économie numérique (et pas seulement les GAFAM…) sur le fonctionnement de nos économies et de nos sociétés (le cas du DSA est ici central). On écrivait en 1880 aux Etats-Unis que quelque chose devait être fait au sujet des trusts. Aujourd’hui quelque chose doit être fait en matière de supervision de l’activité de ces opérateurs. La demande sociale est indéniable et les enjeux sont systémiques. Les outils que propose la Commission peuvent être utilisés de façon raisonnable (songeons encore aux enquêtes de marché britanniques). Le tout est d’éviter des régulations tatillonnes, lourdes, rigides et inadaptées aux dynamiques des technologies, de notre économie et de nos sociétés contemporaines voire des démantèlements dont le meilleur rôle est celui d’un épouvantail…

Le second point tient à la « nouveauté » des phénomènes décrits. A une autre échelle, ils existent dans l’économie dite « réelle ». Les déséquilibres contractuels significatifs, les phénomènes de dépendance économique ou technologique … sont des notions déjà connues. D’autres phénomènes de pouvoir économique peuvent donner lieu à des abus qui menacent l’ordre concurrentiel. La situation de certains des acteurs de la filière agro-alimentaire en témoigne. Les préoccupations propres au numérique doivent au contraire nous pousser à faire la part des choses entre ce qui est la résultante d’un fonctionnement normal de la concurrence (même si on peut juger ce résultat peu satisfaisant) et ce qui procède de stratégies qui font obstacle au modèle de libertés de marché sur lequel l’U.E. s’est en partie construite.