Quand Marlène Schiappa fait l’éloge du plan cul à 3…

Elle était interrogée sur Radio J à propos du projet de loi contre la polygamie dont elle est à l’origine. Son intervieweur lui demandait si cette interdiction n’allait pas avoir comme effet fâcheux de favoriser l’infidélité. Marlène Schiappa a répondu, avec beaucoup de bon sens, que la polygamie c’était l’asservissement des femmes.

Puis elle a enchaîné en rappelant que la France était terre de liberté, de toutes les libertés y compris la liberté sexuelle. Et avec un sourire charmant elle a précisé : « si ça peut vous rassurer, nous n’allons pas interdire les plans à 3 ». Une ministre qui parle de plans culs ça nous change agréablement de Jean Castex qui a l’air très, très coincé.

A notre avis avec cette sortie, Marlène Schiappa a été rattrapée par les livres coquins qu’elle a écrits en son temps. Il nous plaît – et nous sommes sérieux – qu’elle soit un peu provocante et effrontée. Demeure une interrogation : un plan à 3 c est deux hommes et une femme ou un homme et deux femmes ?

Pour une partouze – une configuration amoureuse qu’elle n’a pas évoquée – il faut être plus nombreux. Sur cette question, Marlène Schiappa pourra se renseigner auprès de Darmanin qui avait ses habitudes aux Chandelles.

Nous conclurons ces débats d’alcôve en adressant une pensée émue à Benjamin Griveaux. Il mérite toute notre compassion. S’il avait connu le plan à 3 il n’aurait pas sacrifié à un plaisir solitaire qui lui a coûté sa carrière politique.

Ps : Un autre bon point (moins coquin) pour Marlène Schiappa : elle va dissoudre l’Observatoire de la laïcité qui était devenu une officine islamiste.