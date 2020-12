Santé, économie, démocratie : le match Asie / Occident des préférences collectives révélées par le Covid

Atlantico.fr : Les premiers mois de la gestion de la pandémie peuvent être considérés comme le reflet de l’aptitude -ou non- à la gestion de crise des différents gouvernements. Est-il désormais possible de considérer que les politiques sanitaires mises en œuvre sont le reflet de ce que les citoyens des différents pays impactés ont décidé d’accepter comme niveau de contrainte ?

Charles Reviens : L’analyse de la situation exceptionnelle de la pandémie covid-19 impose modestie et analyse multifactorielle fine. Les situations sont changeantes, s’améliorent ou se dégradent très vite, à l’instar de ce qui passe en Autriche : ce pays avait des résultats tout à fait impressionnants au printemps 2020 mais la situation s’est brutalement dégradée à l’automne avec désormais des statistiques de décès covid-19 nettement plus préoccupants que ceux de la France qui ne constitue pourtant pas le benchmark international le plus exigeant.

La crise sanitaire est en effet un impitoyable benchmark des écosystèmes sanitaires et économiques nationaux. Le Lancet avait publié le 24 septembre une typologie de la gestion covid-19 dans plusieurs pays asiatique et européens en distinguant la connaissance de la situation de la pandémie, l’engagement de la société, les capacités du système de santé, enfin les mesures de contrôle aux frontières.

Comme l’indique ce référentiel, l’acceptabilité des contraintes évoquée dans la question ne constitue qu’une des variables explicatives des différences de performance.

Il faut d’abord tenir compte de la situation de préparation de fait de chaque pays à la crise sanitaire. L’expérience et la sensibilité des pays d’Asie aux questions de maladies infectieuses étaient probalement plus élevées qu’en Occident fin 2019 du fait des expériences des pandémies SARS et MERS qui avaient frappé beaucoup plus durement la zone asiatique. On peut également évoquer les écarts importants de moyens opérationnels sanitaires comme on a pu le constater avec suprise en France avec les pénuries à répétition (masques, lits de réanimation, tests) mais aussi les enjeux de gouvernance publique et sanitaire (caractère centralisé ou décentralisé du système sanitaire, règles d’engagement et process, bureaucratisation…).

Un autre point absolument majeur tient à la réactivité des autorités politiques et sanitaires. On a pu noter que la Corée du Sud disposait d’un test PCR covid-19 homologué dès le 4 février tandis que que les pouvois publics japonais avaient arrêté dès le 25 février une stratégie d’identification et de limitation des clusters, sur la base du constat que l’essentiel des contaminations étaient générées au cours d’interactions sociales spécifiques et qu’il était donc plus utile d’identifier ces situations de contamination le plus en amont possible et réduire leurs occurrences.

Les modalités de la communication publique et la crédibilité de cette communication semblent jouer également un rôle très important. Un civisme élevé couplée à une crédibilité forte des pouvoirs publics permettent d’obtenir des résultats meileurs à contraintes formelles équivalente. On peut en outre évoquer l’ampleur des polémiques en tout genre (particulièrement élevée aux Etats-Unis mais loin d’être négligeable en France) qui nuit à la lisibilité et à l’efficacité de l’action tout en étant probablement inéluctable.

Donc le seul enjeu des contraintes vient bas dans l’analyse de la performance des écosystèmes sanitaires face à la pandémie. Il semble qu’il y ait toutefois un continuum entre des mesures de contraintes réelles mais touchant peu de personnes (quarantaine à l’entrée du territoire, isolement effectif voire contraint des personnes contaminées et contaminantes, utilisation des traces numériques des personnes à risque et de leurs contacts) et des mesures de contraintes indifférenciées globales touchant la population dans son ensemble.

La France semble ainsi avoir combiné une forte incapacité à mettre en œuvre et/ou à faire accepter des mesures contraignantes limitées ou ciblées (isolement des personnes contaminées, débats sans fin sur l’application stop-covid, aucun débat sur des restrictions pour les seules personnes à risque…) pour finalement basculer à deux reprise dans la contrainte universelle d’une confinement indifférencié avec attestations obligatoires et amendes à 135 €.

Atlantico.fr : On affirme souvent que la différence de gestion dans la pandémie peut trouver son origine dans l’opposition démocratie libérale contre régime plus autoritaire, cette opposition n’est-elle pas à la fois réductrice et partiellement erronée ?

Charles Reviens : Je trouve cet axe de distinction peu explicatif pour analyser les écarts de performance entre pays. On peut ainsi voir la très grande diversité des situations des pays d’Europe qui sont pourtant tous des démocraties libérales. L’écart était manifeste notamment pendant le printemps et renvoie à des politiques différenciées plutôt qu’à la nature des régimes.

Atlantico.fr : Le point de vue de l’Occident préférant des contraintes moindres mais projetées sur une longue durée face à des pays asiatiques qui acceptent plus de discipline et de mesures drastiques leur permettant de limiter la durée de l’épidémie affiche-t-il plus de faiblesses structurelles ? Notre rapport à l’exploitation de nos données personnelles (applis notamment) ou à l’isolement des cas positifs est-il révélateur de ce point de vue ?

Charles Reviens : Les données de mortalité par unité de population des USA et des 4 principales économies d’Asie (Chine, Japon, Inde, Corée du Sud) et des 4 principales économies européennes (Allemagne, Grande-Bretagne, France, Italie) sont parlantes : écart massif entre 3 pays occidentaux à mortalité élevée et 3 pays asiatique à mortalité très faible, l’Inde et l’Allemagne étant dans une situation intermédiaire.

Atlantico.fr : Si on regarde le nombre de morts, en bilan sanitaire global (covid longs ou toutes maladies confondues) mais aussi sur le terrain de l’économie ou de la démocratie, qui a gagné / perdu le plus sûr chaque terrain ? Et quel est le bilan global ?

Charles Reviens : Le bilan global n’est pas possible à date et on ne peut dresser qu’un bilan provisoire et modeste, l’histoire continuant à s’écrire tous les jours.

La performance globale « covid-19 » doit combiner la minimisation des dégâts et des risques en matière de santé publique et en même temps la limitation de la destruction et déstabilisation du système économique. Il n’y a donc pas d’opposition entre performance sanitaire et performance économique en tout cas ex ante. En revanche une médiocre gestion sanitaire en amont conduit, pour éviter le permis réel ou suppose sur le plan sanitaire, à une stratégie de confinement durable et indifférenciée particulièrement destructrice du tissu économique.

On a vu les écarts de performance sanitaire plus haut. En ce qui concerne la performance économique, on voit bien que les économies les plus affectées (récession de 10 points de PIB comme la France et le Royaume-Uni suivant la dernière prévision du FMI) ne sont absolument pas celles qui ont les meilleurs résultats sanitaires, en tout cas à date. En revanche de nombreux autres pays (Japon, Etats-Unis, Suède…) connaissent des récessions plus modérées (contraction entre 4 et 6 % du PIB) sans lien avec des résultats sanitaires particulièrement variés