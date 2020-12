"L'islam, une religion française" de Hakim El Karoui : un livre clé, pour comprendre et agir

1- Franco-tunisien, enfant de la république, de culture musulmane, fils d'un professeur d'anthropologie juridique sur l'Islam (à la Sorbonne) : Hakim El Karoui sait de quoi il parle. Sur le sujet, à bien y regarder, c'est assez rare pour être souligné,

2- Son livre ne repose pas sur des fantasmes, des peurs ou des opportunités politiques : il repose sur la première enquête qui vise à dessiner le portrait de l'islam en France, la réalité de ses pratiques, l'évolution des interprétations du Coran, des comportements communautaires (mais pas nécessairement communautaristes), la sociologie des radicaux ("les plus jeunes et les mois éduqués")…

3- Cet ouvrage suit un cheminement très cartésien. Au lieu de se lancer dans l'analyse des racines de l'islamisme, il prend le temps de raconter les musulmans de France et l'organisation de leur culte. Et c'est intéressant, car bien loin des idées reçues et rabâchées dans les médias. Il témoigne, et c'est encore à souligner, des réussites de l'intégration et de l'assimilation "à la française", de ses vertus et différences par rapport au modèle anglo-saxon. Ensuite seulement, il explore les tensions que provoque le conflit entre la recherche identitaire de certains musulmans, une orthodoxie religieuse agitée comme une ressource pour les "damnés de la terre", et le respect des valeurs fondamentales de la société française.

4- Il analyse les discours dominants sur l'islamisme et "le grand remplacement" (les musulmans qui voudraient faire de la France une terre de la communauté universelle et hypothétique de l'Ouma), analysé tant du coté des prédicateurs, des médias et des associations qui les relaient, que du coté de ceux qui les dénoncent ou les excusent, de Zémour à Plenel, sans oublier quelques autres chroniqués sur Culture-Tops : Finkielkraut, Bruckner, Todd...

5- Il propose des solutions pour donner une voix aux musulmans de France, dont il explique la difficulté à la rendre audible, faute d'organisation nationale et d'indépendance des grandes mosquées par rapport à l'Algérie, le Maroc ou la Turquie.