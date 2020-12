Rennes, Nantes et Strasbourg : les métropoles les plus attractives pour leurs habitants. Paris et Marseille à la traine

Comme chaque année, HelloWork, qui est l’acteur digital de référence de l’emploi, du recrutement et de la formation en France, analyse la perception qu‘ont les habitants des 20 plus grandes villes françaises de leur lieu de vie, de la qualité de vie, du dynamisme, ce qui permet de mesurer l’attractivité des villes. C’est un bon indicateur du moral de la France et un bon guide pour les candidats à la mobilité.

Globalement, Rennes est à nouveau sacrée la ville la plus attractive de France. Nantes, qui se maintient en 2ème position et Brest qui fait directement son entrée à la 5ème place. Donc l’Ouest est toujours bien placé. Tout se passe comme si l’effet épidémie avait renforcé la position de leader de la Bretagne. Mais ce qui est intéressant, c’est que Strasbourg monte sur la troisième marche du podium, détrônant Lyon, qui se classe désormais quatrième. Parmi les grandes évolutions de cette année, il faut mentionner Grenoble, à la 7ème place. Très mauvais score pour les grandes villes : Paris et Marseille arrivent en fin de classement.

Alors, ce classement général est établi selon plusieurs critères qui composent l’attractivité du lieu.

1er critère, la qualité de vie. Rennes, Tours et Brest sont les 3 premières villes de France où les habitants estiment qu’il fait bon vivre. Le tiercé de tête est suivi par Dijon et Strasbourg. En revanche, Paris arrive désormais en dernière position du classement.

2e critère, le marché du travail. C’est Paris qui est considérée comme la ville la plus dynamique, avec l’offre la plus large et offrant le plus de possibilités devant Nantes, Rennes, Lyon et Strasbourg. En fin de classement, on trouve les villes du Sud avec Toulon, Marseille, Nice et Montpellier, où décidément l’image n’est pas imprégnée de la valeur travail.

3e critère : le coût de la vie. C’est Saint-Etienne qui s’en sort le mieux. Les habitants de Brest, Toulouse, Rouen et Tours sont aussi satisfaits. Bordeaux, Nice et Paris terminent en revanche bonnes dernières sur ce critère. La composante essentielle du coût de la vie est évidemment le logement, d’où la position de Paris où se loger coute le plus cher.

4e critère, le dynamisme économique, le classement recoupe celui qui ressort du marché du travail, Nantes, considérée comme la métropole la plus dynamique, devant Rennes, Lyon, Toulouse et Paris, tandis que Marseille et Saint-Etienne se classent bonnes dernières. Donc pas de surprise.

5e critère, la qualité des infrastructures classiques (écoles, sports, transports...), mais également les équipements liés à la mobilité douce. Strasbourg et Rennes se classent en tête dans les deux catégories, tandis que Dijon, Tours, Lyon, Nantes et Grenoble sont également très bien placées.

6ème critère : les loisirs, de la culture à l’environnement géographique, le top 5 se compose de Nantes, Brest, Grenoble, Nice et Montpellier. Les théâtres, les associations culturelles et la proximité de la mer à l’Ouest comme au Sud sont déterminants.

Tous ces critères mis bout à bout expliquent que les opportunités de carrière et donc de mobilité sont très différentes d’une ville à l’autre. Rennes reste la ville plébiscitée par ses habitants pour la recommander à tous ceux qui cherchent à changer. Le Top 3 est inchangé par rapport à 2019, mais Strasbourg prend cette année la 2ème place (77%), devant Lyon (74%). Nantes, pourtant 2ème au classement général, n’arrive ici qu’en 7ème position avec 65% d’actifs prêts à recommander leur métropole.

Paris se classe quant à elle en dernière position (seulement 37% de recommandations favorables). Néanmoins, la capitale apparaît comme étant la plus porteuse en termes d’opportunités de carrière selon ses habitants (69%). Elle est suivie de Lyon et Rennes (60%), Nantes (58%) et Strasbourg (56%).

Quand on examine à la loupe les détails de cette enquête, il ressort trois phénomènes importants et que les responsables politiques ne peuvent pas ignorés parce qu’ils expliquent beaucoup de choses et commandent leur action politique.

1ère remarque : le Covid 19 a touché de façon différente les régions et a donc impacté plus ou moins gravement le marché de l’emploi. Trois villes ressortent: c’est à Rouen, Nice et Toulouse, où l’impact est jugé le plus important. Les habitants de Nancy, Rennes, Grenoble et Brest restent les plus mesurés et optimistes. Mais d’une façon générale , les habitants de toutes les métropoles estiment que le marché de l’emploi de leur ville a été fortement impacté par la COVID-19 (toutes les notes sont supérieures à 7/10).

2e remarque : vue de l’extérieur ou des investisseurs étrangers, certaines villes sont très surcotées par leurs habitants. C’est le cas de Bordeaux. Ou alors sous-cotées comme Brest et Grenoble. En clair, certaines villes sont bien positionnées, tant au classement général, réalisé selon le ressenti de leurs habitants, que sur l’image qu’elles semblent projeter à l’extérieur. C’est le cas de Lyon, Rennes ou Strasbourg qui sont présentes à chaque fois dans le top 5. En fin de classement, Paris, Marseille et Saint-Etienne riment avec faible attractivité, terminant dans les deux cas dans les cinq derniers.

Cependant, l’image renvoyée par une ville ne correspond pas nécessairement au ressenti des habitants qui y vivent au quotidien. Ainsi, Brest et Grenoble, respectivement 5ème et 7ème au classement général, sont tout en bas du classement (17ème et 18ème) concernant l’image de leur métropole vue de l’extérieur. Une mauvaise réputation visiblement non méritée, étant donné le « bon vivre » souligné par les Brestois et les Grenoblois. Au contraire, si Bordeaux est convaincue de la bonne image qu’elle renvoie (1ère du classement), ses habitants sont beaucoup plus durs quand il s’agit de juger de la réalité et lui attribuent seulement la 11ème place du classement général.

3e remarque : Paris et Grenoble ont une image qui s’est dégradée cette année. Si plus d’un tiers des habitants de Brest et Lille considèrent que l’image de leur ville s’est améliorée, c’est l’inverse que l’on observe à Paris et Grenoble, où les habitants estiment à 67% et 64% qu’elle s’est dégradée au cours des derniers mois.