Et maintenant les dents ? Le Covid pourrait provoquer leur chute chez certains patients en ayant souffert

Atlantico.fr : Certains patients positifs à la Covid-19 ont expliqué avoir des douleurs dentaires, quand d’autres, plus rares, racontent avoir vu une de leurs dents tomber. Est-ce là un nouveau symptôme de la Covid-19 ?

Christopher Payan : Cela n’était pas rapporté à ce jour mais plusieurs publications récentes reprennent ce sujet.

Selon une étude publiée dans le Journal of the California Dental Association, les patients souffrant de parodontite pourraient avoir une complication s’ils attrapaient la Covid-19…

Oui ils font état de l’augmentation de cytokine IL6 dans les parodontites et la COVID19, à l’origine de l’orage cytokinique rencontré dans les formes respiratoires graves de la COVID19. Est-ce l’existence d’une parodontite qui favorise une forme sévère de la COVID19, ou la COVID19 avec d’autres facteurs et la production d’IL6, qui favorise la survenue de parodontite et la perte de dent ? En effet, le microbiote orale est modifié à l’occasion de la COVID19 (Lirong Bao et col, Oral Microbiome and SARS-CoV-2: Beware of Lung Co-infection, Front. Microbiol., 31 July 2020) et les facteurs de risque sont communs aux deux maladies : sujet agé, hypertension, obésité, diabète (Viviana Pitones-Rubio 1 , Is periodontal disease a risk factor for severe COVID-19 illness? Med Hypotheses . 2020 Nov;144:109969).

Par ailleurs, les services de médecine dentaire et leurs patients ont-ils souffert de la crise sanitaire, par exemple en se voyant confisquer du matériel ?

Pas que je sache concernant le matériel mais des contrôles par PCR sont faits comme pour tous les services de soin pour éviter la transmission de la COVID19 dans ces services sensibles à cette infection.