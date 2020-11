COVID-19, vaccins, politique et vérités

Le COVID-19 a officiellement disparu de Chine, d’où il est parti, mais pas des États-Unis, d’Espagne, de France ou d’Italie, pas davantage d’Amérique Latine selon les données collectées par Wordometer.

Le virus semble mort en Chine et la reprise est forte. Mort avec 86 000 cas recensés au total pour 1,4 milliard d’habitant, soit 60 cas par million d’habitants et 3 morts. Sachant qu’un vaccin s’y administre déjà, la pandémie semble lointaine, la reprise forte, avec un regain de la consommation et des exportations, sans compter les appuis bancaires et publics.

L’Asie semble repartie, avec et derrière la Chine, qui noue des rapports plus étroits avec le Japon. Les marchés boursiers ont donc compris : modernisation et digitalisation, plus le vaccin Moderna du Nasdaq, Asie, Chine et Shanghai, plus Japon et Nikkei, vont gagner.

Mais, même si de meilleurs signaux de demande apparaissent, avec le vaccin, les grandes banques centrales ne vont pas baisser leurs soutiens, pour les consolider. Aux États-Unis, la nomination de Janet Yellen est vue comme la garantie de la poursuite d’une politique budgétaire accommodante, en accord avec la Fed. Bien sûr, ceci va dépendre du résultat des deux élections sénatoriales de Géorgie d’où peut venir un quasi blocage de la politique de Joe Biden (majorité Républicaine) ou au contraire une évolution plus aisée. En zone euro, on attend que le « recalibrage » promis par Christine Lagarde, autrement dit plus de rachat de bons du trésor et d’obligations privées, fasse encore baisser les taux longs, avec en même temps plus de soutiens aux banques.

La conséquence en est la baisse continue des taux nominaux pour soutenir l’activité et plus encore pour contrer les baisses des prix qui font monter les taux réels au-delà de la croissance, ce qui est évidemment dangereux pour la croissance, ouvrant le piège déflationniste au Japon et en Italie.

L’euro monte, à côté des autres grandes monnaies, même si l’on ne sait rien du Brexit et surtout de l’acceptation unanime du plan de soutien européen, en dépit des veto hongrois et polonais. Les marchés des changes pensent donc que des solutions seront trouvées dans les deux cas. En revanche, la livre turque continue de souffrir, même après la hausse des taux courts de 4,75% à 15%, pour freiner la crise de change qui se mettait en place.