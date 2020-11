"Histoires du Vendée Globe 2" : L’Everest de la voile vu de l’intérieur !

Histoires du Vendée Globe 2 est construit comme un tour du monde. Son découpage suit les moments clés de la course - départ, Golfe de Gascogne, descente de l’Atlantique, passage du Pot au Noir, anticyclone de Sainte-Hélène, Cap de Bonne Espérance, les océans Indien et Pacifique, passage du Cap Horn, retour dans l’Atlantique, remontée vers la ligne d’arrivée. Pour chacun d’entre eux, les auteurs convoquent les souvenirs marquants des éditions précédentes qui s’entremêlent pour donner le sentiment d’une seule et même épreuve à l’incomparable richesse humaine et sportive.

Histoires du Vendée Globe 2 mixe également les formats. Son fil rouge est assuré par des pages de texte donnant la part belle à la parole des skippers tandis que les temps forts des différentes éditions sont mis en lumière par des planches illustrées. La finesse du texte d’Alexandre Chénet retranscrit la dramaturgie de la course et la vie quotidienne des skippers tandis que le dynamisme du dessin de Renaud Garreta restitue l’instabilité de la vie à bord de ces monstres de technologie lancés à pleine vitesse. La richesse de la documentation permet de suivre l’évolution architecturale des bateaux, de décrypter les arcanes de la météo et de découvrir les participants de la 9° édition.

Histoires du Vendée Globe 2 regorge de moments de mer passionnants. Les skippers se livrent sans retenue sur leur quotidien et les états psychologiques par lesquels ils passent. Merci aux auteurs d’avoir créé le climat de confiance ayant permis un tel partage avec les terriens que nous sommes.

Parmi ces moments, on pourrait citer le sauvetage de Jean Le Cam par Vincent Riou pendant lequel ce dernier risqua son propre bateau pour venir au secours d’un concurrent ; le passage où l’on apprend que Michel Desjoyeaux faillit ne pas remporter sa deuxième victoire pour un problème technique mineur dont la fatigue du Grand Sud l’avait amené à repousser la réparation ; l’humilité avec laquelle Yann Elies explique que l’accident qui aurait pu lui couter la vie lui est très largement imputable pour avoir fait passer la compétition avant le sens marin et le respect dû aux éléments ; les pages où l’on comprend l’importance des choix techniques au travers de l’exemple de François Gabart qui en trois jours rattrapa un retard de plus de 40 miles sur Armel Le Cléach sans pourtant aller plus vite que lui…