L'Algérie gaspille une nouvelle occasion de se réformer sérieusement

Atlantico : Avec 66,80% de "oui", le référendum constitutionnel algérien est passé sans engouement ni suspense, début novembre, avec un taux de participation de seulement 23,7 %. Cela a-t-il discrédité une fois de plus le président Abdelmadjid Tebboune ?

Farid Alilat : Les résultats du référendum constitutionnel avec un taux d’abstention de 67.3 % étaient attendus dans la mesure où ce projet n’a pas suscité l’engouement des Algériens. C’est d’autant plus frappant qu’il est intervenu en pleine pandémie de Covid-19. Il a donc été accueilli avec indifférence et défiance. C’est donc un revers et un désaveu pour le président Tebboune qui fait de cette réforme le socle de ce qu’il appelle « L’Algérie nouvelle ».

Les Algériens aspirent à un changement démocratique mais ne se sont pourtant pas déplacés vers les urnes lors de cette élection. Quelles réformes seraient nécessaires pour avoir leur plébiscite ?

L’acte de vote est frappé de discrédit en Algérie depuis l’avènement du pluralisme à la fin des années 1980 dans la mesure où toutes les élections qui se sont déroulées ont été entachées de fraudes et d’irrégularités massives. Les Algériens qui ont fait la révolution de février 2019 qui a chassé le président Bouteflika du pouvoir revendiquent la fin de l’ancien système, l’alternance démocratique au pouvoir, un renouvellement générationnel aux postes de responsabilités, la justice indépendance, le respect des libertés individuelles et collectives. Les réformes existent sur le papier, dans les textes de loi, dans la constitution, c’est leur application qui fait défaut.

Tebboune peut-il se satisfaire d’un référendum remporté avec un tel boycott ? Pourrait-il décider d’un nouveau référendum ?

On ne connait pas la suite que compte donner le président Tebboune à ce référendum étant donné qu’il est encore hospitalisé en Allemagne où il se fait soigner du Covid-19. Le Conseil constitutionnel a validé les résultats, il reste au chef de l’Etat de signer le texte et de la promulguer afin qu’il devienne la nouvelle loi fondamentale. Il me semble que ceci est une formalité. J’écarte l’hypothèse d’un nouveau référendum bien qu’il faille rester prudent. Le président Tebboune a été élu en décembre 2019 à l’issue d’un scrutin largement boycotté par les Algériens. Cela ne l’a pas empêché de gouverner. Ce désaveu populaire constitue pour autant un handicap pour le reste du mandat présidentiel tant il entame encore plus la confiance entre lui et ses compatriotes.