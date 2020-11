"A la recherche du tombeau perdu. Sur les traces de Napoléon et du Général Gudin en Russie" : une recherche incroyable, un récit haletant, un conteur inclassable !

1. Ce récit est mené tambour battant et témoigne d'une vraie passion. S'il associe récit autobiographique, enquêtes et fouilles sur le terrain, il offre beaucoup de détails sur ce qui fait les difficultés et les succès de ce type d'entreprise où se mêlent recherches historiques minutieuses, intuition, persévérance et diplomatie.

2. Cet essai est organisé en trois grandes parties : d'abord le récit de la recherche de ce tombeau, une grande partie, tout aussi intéressante, sur la vie et la mort du Général Gudin, enfin, des annexes qui éclairent de façon originale, le contexte des fouilles et de la vie de ce Général d'Empire.

3. Des hors textes agrémentent la lecture - coups de projecteur sur un aspect du récit, intéressants et souvent inattendus. Vous y (re ?) découvrirez par exemple le sens de "casser sa pipe", "attendre de pied ferme" ou l'origine du "coude à coude".

4. Enfin, cet ouvrage présente des notes "rédigées", de nombreuses références bibliographiques, et deux cahiers de photos en couleurs qui illustrent les deux versants du récit ; les fouilles/les découvertes et des témoignages de la vie du Général, tableaux, gravures, fac-similés de documents d'époque.