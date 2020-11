© ludovic MARIN / AFP / POOL © ludovic MARIN / AFP / POOL © ludovic MARIN / AFP / POOL

Mauvais stratège PLFR4 : le gouvernement ne semble pas mesurer l’euthanasie économique qu’il impose au pays Avec Jean-Yves Archer La crise puissante et dévastatrice commence à faire ressentir ses effets. Tant sur le nombre de chômeurs que sur l'essor des défaillances d'entreprises. Le tsunami des faillites se profile chaque jour davantage et ce n'est pas l'affaire Bridgestone qui vient nous apporter la moindre once de réconfort.

