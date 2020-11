"Criminal" de Field Smith et George Kay : une série jubilatoire... "Garde à vue, garde à voir"

"Criminal" de Field Smith et George Kay

NETFLIX depuis Septembre 2020 - Royaume Uni - Saison 2 - Série anglaise 4 x 47 ’

Avec Katherine Kelly, Lee Ingleby, Rochenda Sandall, Shubham Saraf…

RECOMMANDAITON

En priorité



THEME

La saison 2 de cette série originale, dont la saison 1 fut évoquée lors de la critique de UNBELIEVABLE il y a 1 an, est ici alimentée par le seul Royaume Uni.

L’unité de lieu , quel que soit l’épisode, se traduit toujours par la même salle d’interrogatoire avec sa vitre sans tain , l’unité de temps est la durée de temps légal de la garde à vue ; quant à l’unité d’action, elle se centre sur un personnage arrêté, car suspect, mis en garde à vue et « cuisiné » par une cellule d’experts de la police, dans l’attente soit d’une relaxe soit d’une mise en examen.

Les histoires de la saison 1 qui s’étaient déroulées dans 4 pays différents (France, Allemagne, Royaume Uni et Espagne) avaient permis à chacun d’eux de mettre en scène 3 enquêtes de 45’. Si j’avais alors alloué une mention spéciale à l’Espagne pour ses enquêtes originales et des scénarii surprenants et au Royaume Uni pour l’intérêt du déroulé des 3 sujets proposés, la France et l’Allemagne m’étaient apparues nettement moins convaincantes, ceci étant lié pour l’une à un sociétal empesé et pour l’autre à des situations bien trop convenues.

POINTS FORTS

Haute qualité des 4 scénarii et grande finesse de l’étude des situations, de l’analyse verbale et non verbale des suspects rendant ces gardes à vue instructives et captivantes.

Remarquable interprétation des différents acteurs (dont le bouleversant Kit Harington, « Jon Snow » de Games of Thrones, dans son rôle d’Alex), ajoutant crédibilité et émotion aux différentes histoires.

Réel plaisir pour le téléspectateur à chaque rebondissement de chaque scénario ; inattendus, ils surviennent à l’occasion d’un point de rupture dans la situation évoquée.

POINTS FAIBLES

Aucun.

EN DEUX MOTS

Julia, Alex, Danielle et Sandeep sont les nouveaux suspects de quatre nouvelles affaires au rang desquels viol présumé, enlèvement, meurtre et harcèlement sont des acteurs à part entière. Nous allons être entraînés de plus en plus loin dans les arcanes de cette toile d’accusations avec une curiosité sans cesse renouvelée, essayant de saisir au travers de chaque dire, chaque geste du suspect le moment qui le fera basculer… Merveilleuse trame dans laquelle je me suis coulée avec facilité au risque de me laisser emprisonner avec le suspect.

On rêve que cette série se multiplie et soit produite dans plusieurs pays, qu’ils soient petits ou grands. L’originalité du concept simple qui répond parfaitement à la règle des 3 unités (lieu- temps- action) nous permettrait d’entrer au cœur même de la sensibilité de chaque pays, dans ce qui lui est le plus intime à savoir la notion de justice et qui fait écho évidemment à ce que nous vivons.