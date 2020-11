Cancer : la révolution génomique pourrait booster les détections précoces

Atlantico : Où en est aujourd’hui la science sur la détection du cancer ?

Dr Stéphane Gayet : La détection précoce du cancer peut sauver des vies. Pourtant, on prévoit que cette maladie deviendra le premier tueur au monde, car on diagnostique encore trop tard la plupart des cancers. Aux États-Unis, on ne dépiste actuellement que cinq types de cancer courant (côlon, sein, prostate, poumon, col utérin). Les autres ne sont identifiés que lorsque des symptômes ou des signes apparaissent, ce qui signifie souvent que la maladie est déjà avancée et implique que les résultats seront en général assez médiocres. Ces cinq tests de dépistage du cancer ne détectent que 16 % des 1,2 million de cancers qui sont diagnostiqués chaque année chez les personnes âgées de 50 à 79 ans aux États-Unis.

La biologie moléculaire appliquée au génome a permis une avancée décisive dans la détection précoce des cancers. Un certain nombre de tests multicancers de détection précoce (TMCDP) sont maintenant sur le point d'être commercialisés. Ces TMCDP utilisent des technologies sophistiquées pour détecter des traces de cancer précoce dans des substances corporelles facilement accessibles comme le sang, l'urine, la salive ou les selles. Plusieurs tests en cours de développement seront capables de détecter une variété de cancers, dont beaucoup sont des cancers potentiellement mortels et pour lesquels actuellement aucun test de dépistage n'est encore recommandé. Ces tests pourraient être utilisés de concert avec les tests unicancers de détection précoce (TUCDP) déjà existants, lors des consultations de médecine préventive ou des analyses biologiques de routine, dont environ 70 % des Américains âgés de 50 à 79 ans bénéficient au moins une fois par an. Si chacun d’entre eux avait un test sanguin annuel TMCDP en plus des tests de détection actuels TUCDP, on pourrait détecter 50 % de tous les cancers, y compris les plus mortels, comme les cancers du pancréas, de l'estomac et du poumon, qui ont un taux de survie à cinq ans, inférieur à 50 %.

Faut-il savoir différencier dépistage et détection ?

Il est d’usage de distinguer le dépistage de masse qui s’applique à une grande population et de façon systématique, de la détection précoce qui est individuelle.

Lorsqu'il s'agit de dépistage de cancer, c'est la sensibilité du test qui compte. Un test de dépistage doit permettre de détecter un maximum de cancers déjà présents. Les États-Unis dépensent 27 milliards de dollars par an pour des tests de dépistage qui donnent environ neuf millions de résultats positifs. Mais parmi ceux-ci, seuls 204 000 s'avèrent être de vrais cancers, tandis que 8,8 millions finissent par être de faux positifs. De nombreuses femmes ayant eu des mammographies suspectes connaissent trop bien ce pénible parcours, soumises à des mois de tests diagnostiques supplémentaires pour finalement être déclarées exemptes de cancer. En fait, les tests de dépistage recommandés pour une femme de 60 ans ayant des antécédents de tabagisme (dépistage des cancers du sein, du côlon, du col de l'utérus et du poumon) donnent une probabilité de 43 % d'obtenir au moins un test faussement positif. Cette approche du dépistage du cancer, très sensible, mais d'une mauvaise spécificité, cible un seul cancer à la fois. Il faudra hélas encore des années pour le mettre au point sous une forme où la sensibilité restera excellente et la spécificité bien meilleure qu’elle ne l’est actuellement.

Les tests de dépistage qui sont faussement positifs occasionnent beaucoup de stress à la personne concernée et beaucoup de dépenses en examens complémentaires finalement inutiles.

Les tests sanguins, capables de détecter de façon précoce plusieurs types de cancer (environ quatre ans en moyenne avant que la maladie puisse être diagnostiquée avec les méthodes actuelles) sont-ils prêts à être généralisés ?

Aux États-Unis, la mise au point et la commercialisation d’un test pentavalent (cinq) de dépistage du cancer sont en effet proches. Cependant, même si l'on combine les cinq tests de dépistage monovalents en un seul test pentavalent, le taux de détection de la maladie cancéreuse ne sera encore que d'environ 16 %. Et bien qu'il s'agisse d'un énorme progrès, cette mesure ne suffira pas à elle seule à infléchir la courbe de mortalité par cancer ni à résoudre le problème de santé publique que représente le cancer.

Améliorer la détection précoce du cancer est probablement le seul moyen d’infléchir réellement la courbe de mortalité par cancer ; cependant, nous recherchons cinq cancers parce que nous disposons de tests de détection précoce pour eux, mais environ 70 % des décès par cancer sont dus à d’autres cancers, que nous ne savons pas détecter précocement. On pourrait supposer que nous ne faisons pas de dépistage de ces cancers parce que nous n'avons pas de traitement, mais en réalité presque tous les cancers précoces ont des traitements efficaces, même si une simple attente vigilante est recommandée pour certains d’entre eux, comme les cancers précoces non agressifs de la prostate.

Le dépistage du cancer souffre-t-il de la crise sanitaire actuelle ?

L’accaparement des ressources sanitaires par la CoVid-19 est particulièrement frappant et préoccupant dans les pays d’Europe occidentale comme la France. C’est selon toute vraisemblance également le cas dans bien d’autres pays. On sait pertinemment qu’il existe de ce fait une perte de chance et dans certains cas une mise en danger de malades hors CoVid, de ce fait. De plus, cet accaparement des ressources sanitaires induit un accaparement financier. Le monde entier ou presque est, sur le plan sanitaire, focalisé sur la CoVid-19 et dès lors, les autres pathologies en pâtissent.

Il est évident que le dépistage de masse comme la détection précoce des cancers subissent cet accaparement et qu’un retard de détection des cancers en résulte, dont on paiera les conséquences prochainement.