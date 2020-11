"Histoire de la fatigue, du Moyen Age à nos jours" : cette histoire-là ne va pas vous endormir !

A propos de Vauban et de ses mesures de l'effort : "L'homme des forteresses a transformé les vastes espaces de terrassement en espaces d'observation et de recensement. Jamais le travail n'avait été ainsi étudié." P 90

A propos de la perception de la fatigue aux XVII et XVIIIème siècles : " La fatigue s'installe d'abord en "malaise" plus quotidien, en désordre obscur, et bientôt en provocations, touchant aux projets, aux modes de vivre et d'exister. D’où sa présence nouvelle dans les témoignages comme dans la littérature ou les récits." P 114

"Jules Amar [1879 - 1935] constitue ainsi, pour la première fois, une chaîne de cause et d'effets, allant de la description la plus précise d'une tâche à la fatigue qu'elle implique, à la ration alimentaire qu'elle requiert." P 230

"Deux origines possibles de la fatigue sont dès lors mieux précisées, mieux commentées, celles tourmentant le muscle, celles tourmentant la pensée. Deux régimes de description , surtout [..] : La fatigue vue "du dehors", et la fatigue vue du "dedans" ; cette dernière devenant bientôt plus importante qu'il n'y paraît, confirmant un sentiment croissant d'autonomie chez un individu toujours plus alerté sur lui-même, quêtant ses failles, ses inconforts, ses "impossibilités. " P 234

"C'est au cœur d'une activité nouvelle, le sport, "dépense" physique conçue en tout premier lieu pour la détente et le plaisir, que s'inventent, paradoxalement, à la fin du XIXème siècle, les procédés les plus élaborés de résistance à la fatigue et à l'effort. " P 260

"Ce qui affermit une dynamique majeur du XXème siècle : non plus la fatigue physique venant envahir le mental au point de le hanter, mais la fatigue psychologique venant envahir le physique au point de le briser ; figure la plus fréquente, sans doute, de la fatigue contemporaine." P 347