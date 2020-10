« Qu'est-ce que ce pays qui a perdu la tête ? » Clémentine Autain a fait mine d'oublier que c'est Samuel Paty qui avait perdu la sienne

La bouillante Insoumise a su raison garder. Ce n'est pas elle qui se soumettrait à l'émotion générale suscitée par la décapitation d'un enseignant. Clémentine Autain connaît bien ses priorités.

Elle a dénoncé le « climat de haine » entretenu par tous ceux qui dénoncent les abominations islamistes. Pas un mot pour Samuel Paty qui – elle le pense si fort qu'on l'entend – l'a bien cherché en montrant les caricatures de Mahomet.

Elle, elle sait où se trouvent les vrais haineux : du côté des islamophobes écœurés par Abdoullakh Anzorov et par ceux qui l'applaudissent. Et pour illustrer son propos, elle a eu cette phrase qu'il faut lire et relire pour y croire : « qu'est-ce que ce pays qui a perdu la tête ? »

Avec cet horrible jeu de mot, elle se hisse sur la plus haute marche du podium de l’infamie où jusqu'à maintenant trônait seul Jean-Marie Le Pen. Fini le « Durafour crématoire », pulvérisé, effacé, disqualifié. « Qu’est-ce que ce pays qui a perdu la tête ?», ça vous a une autre gueule.

Le Pen soignait sa clientèle passablement antisémite. Clémentine Autain caresse la sienne, le cœur de son électorat résidant en banlieue. Et puisque nous faisons référence au fondateur du Front national, il nous est permis d'écrire que pour la députée insoumise la mort de Samuel Paty n'est qu'un point de détail.

Son patron, son chef, son guide, Jean-Luc Mélenchon, est sur la même longueur d'onde. Apprenant la décapitation de l'enseignant, il a déclaré que la France « avait un problème avec la communauté tchétchène ». Il n'allait quand même pas dire qu'Abdoullakh Anzorov appartenait à la communauté des croyants nommée Oumma.

Sous la Terreur, en 1793, il y avait des femmes qu'on appelait les « tricoteuses ». Installées paisiblement au pied de l’échafaud, elles tricotaient en regardant les têtes tomber dans le panier. Clémentine Autain est très douée pour le tricot.

PS : Elle est en bonne compagnie. Tariq Ramadan a eu la même expression qu'elle : « on semble perdre la tête en France ». Bizarrement, il n'a pas parlé de la communauté tchétchène ? Un oubli ?