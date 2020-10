Mais qui croit encore à la démocratie ? Une étude américaine choc montre à quel point la question brûle...

Atlantico.fr : Une étude publiée dans un article de l'American Political Science Review de l'Université de Yale vient de révéler que seuls 3,5% des Américains -toutes appartenances politiques confondues- se disent être prêts à changer leur intention de vote dans l'hypothèse où leur candidat adopterait un comportement anti-démocratique ou violent. Que faut-il retenir des recherches ?

Edouard Husson : Tout d’abord, il s’agit d’une recherche limitée, qui aborde seulement partiellement la question de l’attachement à la démocratie. On demande aux Américains s’ils abandonneraient leur candidat dans la mesure où il aurait un comportement anti-démocratique. Seulement 3,5% changeraient de champion. On a un cas concret, lors d’une élection au Congrès dans le Montana, où le candidat républicain a perdu les nergs et poussé un journaliste. Il y a bien eu un transfert de voix de ce montant mais qui ne lui a pas coûté l’élection. Les auteurs de l’article sont plutôt surpris par le fait que les électeurs démocrates ne se distinguent pas des Républicains en l’occurrence. Ils ont même constaté - autre question posée - que les Républicains respectaient plus le droit de manifester de l’extrême gauche que les Démocrates celui de l’extrême droite. Cette étude dit certainement des choses intéressantes mais elle ne peut être qu’une première approche de la question.

Atlantico.fr : Alors que ce résultat s'inscrit dans une série d'études de sciences politiques qui montrent la désaffection grandissante des Américains, et plus largement des Occidentaux, pour la démocratie, qui est pourtant le fondement de nos sociétés, comment en sommes-nous arrivés là ? Populistes incendiaires ou élites déconnectées, à qui la (plus grande) faute ? Et quid du cas de la France ?

Edouard Husson : J’inverserais plutôt votre formulation. Ce n’est pas la démocratie ou la monarchie qui fonde une société. C’est la société qui porte un certain modèle politique. Nous assistons depuis quarante ans au paradoxe d’une victoire de la démocratie sur ses ennemis, suite à la chute de l’URSS. Or on se retrouve, une génération plus tard, avec un sentiment diffus de crise de la démocratie. On peut observer une tendance générale en Occident: arrêt progressif du débat au sein des élites, qui cessent d’incarner, devant les électeurs, des positions différentes. Du coup, les élites sans débat engendrent un mouvement populaire du « ni droite ni gauche » que l’on appelle commodément populisme. Les élites dénoncent ce mouvement comme anti-démocratique car il leur est opposé et il appelle au remplacement des élites en place. Ensuite, on a différentes évolutions possibles. En Grande-Bretagne, c’est un morceau des élites, à savoir le parti conservateur, qui a réussi à aspirer le populisme et à ramener un vrai débat, sur la question du Brexit. Aux Etats-Unis, c’est un membre de l’élite, Donald Trump, qui a pris fait et cause pour les populistes mais a transformé, de ce fait, l’un des deux grands partis, le parti républicain. En Amérique latine, on a une configuration différente car on a plutôt affaire à des populismes de gauche, qui parviennent au pouvoir dans un cadre assez classique d’opposition gauche/droite. Dans ce cas, l’opposition est d’emblée conservatrice, même si elle a des accents populistes. Le cas de la France est spécifique. Nicolas Sarkozy, en réaction à l’élection de Jacques Chirac à 80% contre Jean-Marie Le Pen, a cherché, en 2007, à récupérer l’électorat populaire, dans une sorte de campagne pré-trumpienne. Mais à la différence de Donald Trump, il n’a pas réussi à transformer ce populisme de droite en conservatisme. Du coup on a eu le retour du populisme, en la personne de Marine Le Pen, persuadée qu’elle peut réunir les peuples de droite et de gauche et du coup incapable d’arriver au pouvoir - il faut toujours un compromis avec une partie des élites pour y arriver.

Atlantico.fr : L'étude réalisée par les chercheurs de Yale souligne aussi que les électeurs républicains sont plus prêts à sanctionner leur candidat s'il venait par exemple à réprimer violemment des manifestations d'extrême-gauche que les électeurs démocrates ne le sont vis-à-vis du leur s'il réprimait férocement des manifs d'extrême-droite. L'impulsion des Social Justice Warriors (ou guerilléros de la justice sociale) est-elle en train de pousser une partie de la gauche à remiser la démocratie libérale et ses compromis au placard de l'histoire ?

Edouard Husson : C’est à l’honneur des chercheurs de Yale de ne pas dissimuler ce résultat. Cela ne fait que confirmer ce qu’on observe depuis quatre ans et ce que Christopher Lasch avait anticipé depuis le début des années 1990: le comportement sécessionniste des élites, qui se désolidarisent du reste de la société. Ce que Lasch n’avait pas poussé jusqu’au bout dans l’analyse - et il aurait sans doute eu du mal à la faire, étant un homme de gauche lui-même - c’est que c’est à gauche que ce phénomène est poussé le plus loin. Le parti démocrate est devenu aujourd’hui le danger n°1 pour la démocratie américaine. Il a été incapable de condamner la violence d’extrême gauche qui s’est déchaînée depuis le printemps. En soi, ce n’est pas surprenant, puisque la modernité politique a pour matrice la Révolution française qui repose sur un déni de démocratie par la gauche et l’extrême gauche, au nom de la liberté. Quand on voit le nombre de « pétitions » qui parviennent à l’Assemblée après le 20 juin 1792, félicitant Louis XVI d’avoir « sauvé la Constitution au péril de sa vie », on comprend que la majorité de la population à cette époque souhaitait une monarchie parlementaire et que la République naissante n’avait aucune majorité. La gauche aime les coups de force menés « au nom du peuple ». Le fascisme ou le nazisme eux-mêmes sont des mouvements d’extrême gauche qui ont réussi à séduire une partie de l’électorat de droite.

Atlantico.fr : Donald Trump a pu laisser entendre qu'il ne céderait pas le pouvoir s'il avait des doutes sur la légitimité de l'élection sans vraiment argumenter sur ce qui alimente ses soupçons de fraude, faut-il redouter un mois de novembre noir pour la démocratie ?

Edouard Husson : Si l’on observe que le parti démocrate, depuis quatre ans, n’a cessé de vouloir délégitimer Donald Trump, on comprend mieux ce qui se passe. Faisant preuve d’un comportement qui aurait dû mener à des enquêtes journalistiques comme au temps du Watergate, Barack Obama a fait placer sur écoutes la campagne de Donald Trump. Que fait Bob Woodward, le héros de l’anti-nixonisme? Il publie un livre de ragots sur Donald Trump ! Le Russiagate n’en était pas un mais aucun journaliste n’a jamais voulu enquêter sur les liens financiers entre la Fondation Clinton et la Russie. Le fils de Joe Biden fricote avec l’Ukraine mais c’est contre Donald Trump que les Démocrates déclenchent une procédure d’impeachment. Cerise sur le gâteau, John Podesta, ancien Chief of Staff d’Obama, réunit autour un groupe d’anciens des équipes Clinton, Bush, Obama, pour imaginer des scénarios de confiscation de l’élection aux dépens de Donald Trump, pudiquement appelé le « Transition Integrity Project ». Cela s’est déroulé au mois de juin et a été publié début août. Le document est accessible sur internet. Qui en parle. Je pense donc pour ma part que Donald Trump a, sinon raison, du moins de sérieux arguments pour ne pas prendre d’engagements inconsidérés face à des adversaires qui depuis quatre ans ne respectent pas la vieille règle de reconnaissance de la victoire du candidat adverse. Le vote par correspondance va poser d’énormes problèmes. On a déjà relevé plusieurs exemples de destruction de bulletins de vote Trump par des militants démocrates.

Atlantico.fr : La pandémie et les errements de beaucoup de gouvernants occidentaux ayant aggravé la défiance et brouillé la capacité de nombre de citoyens occidentaux à comprendre vraiment ce qui nous arrive, comment éviter les accidents démocratiques ?

Edouard Husson : Vous avez raison, il y a des raisons d’être inquiets. C’est surtout parce que la droite a perdu sa boussole, ses réflexes de fond, « antitotalitaires ». Elle est faible face aux manipulations d’une gauche progressiste qui puise dans l’éternel arsenal des manipulations révolutionnaires. Regardez comme LR a peu défendu François Fillon en 2017. L’instinct de survie a manqué. D’une manière générale, j’attribue la perte de combativité de la droite aux compromissions occidentales - en général - avec la Chine populaire. A force de faire du commerce et de fréquenter politiquement le régime post-maoïste, on a fini, en Occident, par s’accommoder de beaucoup de comportements non démocratiques. Espérons que le comportement à la fois peu professionnel et peu respectueux des règles internationales de la Chine dans la crise du Coronavirus, combiné au retour visible d’une forme totalitaire de gouvernement, contribuera à réveiller la fibre démocratique des partis occidentaux, à commencer par la droite.