Docteur Alexa Siri : les assistants vocaux sont désormais capables de détecter les maladies

Atlantico.fr : Actuellement, des chercheurs sont en train de travailler sur des outils qui vont permettre à des machines de détecter des irrégularités dans la voix afin de diagnostiquer des maladies. Comment cette technologie peut-elle fonctionner ? Sur quoi se base-t-elle pour détecter des symptômes ?

Laurent Alexandre : Les pathologies médicales modifient souvent notre voix et permettent de repérer des pathologies que les médecins ne peuvent pas encore diagnostiquer. Les anomalies de rythme, de force de la voix peuvent être reliés à des pathologies existantes ou qui vont survenir. Il existe de très nombreux paramètres dans la modulation de notre voix et ils varient en fonction de notre état de santé.

Nous ne savons d’ailleurs par expliquer comment l’IA fait des diagnostics médicaux. Par exemple les ophtalmologues sont incapables de savoir si une rétine est masculine ou féminine en faisant un fond d’œil tandis que les IA savent déterminer le sexe à partir d’une photo du fond d’œil… Et personne ne sait comment l’IA fait la différence.

L’analyse de la voix est une des facettes de la nouvelles médecine électronique.

Les Chinois ont organisé à l’été 2018 un Barnum opposant l’élite de leurs radiologues et l’IA. Ce sont les nouveaux jeux du cirque, dignes de la Rome Antique, avec ses gladiateurs — les concepteurs de l’IA les meilleurs spécialistes de la radiologie du cerveau — qui sont humiliés en public. Au début, les docteurs sont aussi confiants que les champions de Go l’étaient avant d’être écrasés par Alphago, l’IA de Google-Deepmind.

L’IA de la start-up Babylon Health, dont les fondateurs de Deep-Mind Alphago sont actionnaires, identifie un problème médical avec autant d’exactitude qu’un expert humain. Par ailleurs, Babylon a obtenu un score de 81 % à l’examen de certification du Royal College of General Practicioners alors que les jeunes médecins obtiennent un score moyen de 72 %. De semaine en semaine, les territoires où l’IA surpasse les meilleurs médecins se multiplient: Google a publié des résultats impressionnants en cancérologie, dermatologie et en cardiologie.

Ces résultats sont anxiogènes pour les médecins. L’IA par sa capacité à manier des données innombrables en un temps record dépassera les médecins dans la quasi-totalité des cas.

Il est indéniable que l’IA devient peu à peu capable de performances en matière médicale que les meilleurs humains ne peuvent égaler. Il est clair qu’il sera bientôt interdit aux médecins de soigner un malade sans l’avis et l’aval des IA. Ce sera une terrible blessure narcissique pour ma profession : nous devons nous réinventer avant que nos patients nous abandonnent pour l’IA des géants du numérique...

Nous allons assister à une transformation radicale du pouvoir médical. Le médecin de demain sera accompagnateur plus que guide, interprète des oracles de l’IA plus que dieu vivant du savoir médical, auxiliaire plus que centre d’un système qui tournera essentiellement autour de l’IA.

Le médecin va être dépossédé de son pouvoir hier hégémonique sur la santé. Le pouvoir médical sera aux mains des concepteurs des IA médicales. Et l’éthique médicale ne sera plus produite par le cerveau du médecin mais par l’IA. En médecine comme ailleurs, la prophétie de Sergey Brin cofondateur de Google se réalise mois après mois : « Nous ferons des machines qui raisonnent, pensent et font les choses mieux que nous — humains — le pouvons ». La médecine est en train de passer d’un artisanat organisé par une myriade de professionnels non coordonnés, qui gèrent de tout petits volumes de données et de patients, à une industrie mondiale aux mains des GAFA et BATX. La médecine va entrer en ébullition ! Et l’analyse de la voix est un des vecteurs de cette révolution…

Atlantico.fr : Des assistants vocaux comme Alexa ou Siri pourront-ils utiliser cette technologie et offrir une « couverture médicale » ?

Laurent Alexandre : Oui les assistants vocaux peuvent repérer les modifications de notre voix dans la durée et repérer d’infimes variations de la structure de notre voix. La liste des maladies repérables et longues :

-cancers

-alzheimer

-maladie de Pick

-myopathies

-maladies de système

-insuffisance respiratoire

-insuffisance cardiaque et coronarienne

-dépression et autres troubles psychiatriques…

Il va bien sur falloir valider ces résultats préliminaires sur de gros échantillons de patients. Mais ces technologies associées à l’Intelligence Artificielle vont transformer l’exercice médical.

Atlantico.fr :Cela pose-t-il des questions de confidentialités ?

Laurent Alexandre : Gigantesques.

Amazon et Google, les propriétaires des boxes Alexa et Google Home, connaitront votre état médical… or Amazon est désormais assureur médical aux USA !

Accessoirement, cette technologie permettra aussi aux gens mal intentionnés de proposer un viager aux gens dont la voix révèlera qu’il vont bientôt mourir.

Le droit de la santé électronique va être extrêmement compliqué dans les prochaines années.