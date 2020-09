Pourquoi les oiseaux ont survécu aux impacts d'astéroïdes géants et pas les dinosaures

Il y a 66 millions d'années la chute d'une météorite géante impacte la terre au Yucatan créant un cratère de plus de 200 km de diamètre. Cet impact est responsable d’événements d'une exceptionnelle gravité bouleversant à jamais l'histoire de la vie de la terre.

L'extinction du Kpg (crétacé paléogène) ex KT est une extinction massive à grande échelle d'espèces animales et végétales sur une courte période.

C'est une des plus grandes énigmes concernant les dinosaures. Il n'y a pas de réponse simple à cette question . De nombreux scientifiques étudient les conséquences de l'extinction dans son ensemble et constatent des bouleversements biologiques et écologiques importants. De nombreuses espèces disparaissent et d'autres s'adaptent et trouvent l'occasion de se diversifier, c'est le cas des oiseaux.

L'évolution et la diversité des espèces d'oiseaux commencent au moment de la crise Kpg et concernent les oiseaux néornithes ( oiseaux modernes). Plus de 10 000 espèces d'oiseaux sont apparues en moins de 15 millions d'années (95 %) existent encore aujourd'hui.

C'est grâce aux niches écologiques laissées vacantes par de nombreuses espèces, que les oiseaux se sont développés.

De nombreux facteurs sont responsables de leur évolution accélérée, notamment, la mutation de leur bec dûe à la disparition de leurs dents, ce qui leur a permis de consommer des graines de plantes que d'autres animaux ne pouvaient pas consommer, rares ressources disponibles après tous les problèmes subit par la flore au Kpg. Les graines peuvent être stockées dans le sol pendant de très longues périodes et constituent un apport nutritif très important, permettant aux oiseaux de survivre en attendant que les végétaux, la flore et les forêts se reconstituent.

La forme du bec est obligatoirement adaptée à leur nutrition, dans le cas du régime alimentaire des granivores le bec doit être massif et conique, fin chez les insectivores et allongé et sensible chez les oiseaux fouillant les sédiments. C'est seulement grâce à une évolution très rapide à l'écosystème dans lequel ils se trouvaient qu'ils doivent leur survivance.

On constate que ces ressources alimentaires existaient grâce à une explosion évolutive des plantes à fleurs (angiosperme) qui passent de 0 % avant 145 millions d'années à 80 %. Les plantes à fleurs dominent la planète encore aujourd'hui.

Les graminées ou « Poaces » sont présents depuis 96 millions d'années et constituent une part notable de l'alimentation de certains herbivores. Ces conditions sont propices à la grande évolution terrestre qui touche beaucoup de groupes d'animaux.

L’évolution des oiseaux s'accélère, leur taille diminue, les besoins alimentaires sont plus faibles, ils ont une plus grande mobilité et une capacité à se cacher plus facilement. Tous ces avantages participent à leur présence aujourd'hui .

Grâce aux adaptations rapides à tous les écosystèmes , les oiseaux constituent aujourd'hui le groupe des animaux vertébrés le plus important de la planète ayant survécu à une des plus grande extinction massive de l'histoire de la vie de la terre.