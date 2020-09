Jean Leonetti : "Le gouvernement a montré les limites de l’ambiguïté du « en même temps »"

Atlantico : Vous voici aux commandes du think tank des Républicains. Pourquoi et comment s’est-il construit ?

Jean Leonetti : C’est une réflexion que nous avons eue en commun avec le Président Christian Jacob dès son élection. On venait de réaffirmer dans un document nos valeurs et nos convictions, et il lançait le forum des idées. Il est alors apparu nécessaire que l’on mette en place dans un démarche complémentaire une réflexion approfondie sur les grands enjeux de notre société.

Dans un premier temps, nous avons évoqué la mise en place d’une fondation, la complexité de la démarche d’une part et le calendrier des échéances électorales présidentielles d’autre part, associés à la survenue de la crise sanitaire, nous ont fait opté dans un premier temps pour la mise en place d’un think tank qui verra le jour début décembre.

L’électorat LR attend une vraie alternative au macronisme. Le think tank est le fût du prochain programme du prochain candidat. Qui seront les membres ? Quels profils souhaitez-vous voir participer à vos travaux ?

Chacun sait qu’en France la Constitution de la 5ème République fait de l’élection présidentielle la rencontre d’un homme et d’un peuple. Je souhaite que le candidat issu de nos rangs trouve dans les réflexions menées en amont par notre mouvement tous les éléments utiles à son futur programme. Je n’ignore pas cependant que dans sa démarche de candidature, comme tous nos candidats l’ont fait auparavant, il ou elle apportera sa touche et ses idées personnelles, pour y faire adhérer le plus grand nombre de français.

Notre démarche n’est pas celle de créer un comité mais d’inviter des personnalités extérieures au mouvement, dans des domaines aussi divers que la philosophie, la sociologie, le monde culturel, sportif ou celui de l’entreprise, à contribuer à une réflexion prospective sur les grands enjeux de notre société.

Tandis que le gouvernement se perd en contradictions, sur quelles alternatives concrètes se portera votre effort ?

Le gouvernement a montré les limites de l’ambiguïté du « en même temps ». Nous n’aurions pas, c’est certain, pris les mêmes décisions sur le plan fiscal (augmentation de la CSG et suppression de la taxe d’habitation) sur le plan régalien (perte de l’autorité et explosion des violences et de la délinquance) et nous n’aurions pas géré la crise sanitaire en prenant des mesures contradictoires et peu compréhensibles par nos concitoyens.

Nous sommes aujourd’hui la seule alternative crédible au pouvoir en place. Les propositions alternatives concrètes porteront évidemment sur un retour de l’autorité de l’Etat, une revalorisation du travail et une solidarité accrue envers les personnes âgées, handicapées ou dépendantes. Nous devons prendre en compte deux grands courants qui parcourent notre société de manière transversale, l’utilisation du numérique, de l’intelligence artificielle et la réalisation d’un développement durable.

Enfin, nous sommes le Parti des territoires et notre démocratie a besoin de plus de proximité, moins d’arrogance et de bureaucratie.

Si l’on devait résumer notre action : c’est plus d’autorité et plus d’humanité.