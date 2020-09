Mais quelle température faisait-il vraiment pendant le dernier âge glaciaire ? Nous connaissons désormais la réponse

Atlantico.fr : Une étude américaine indique que la température moyenne sur terre durant le dernier âge glaciaire (il y an environ 20 000 ans) était comprise entre 5,7 et 6,5°C. A titre comparatif, avec nos 14°C de moyenne actuelle, ce n'est plus du réchauffement climatique mais une véritable fournaise! N'est ce pas surtout la preuve que les grands changements climatiques sont indépendants de l'action humaine?

Benoît Rittaud : On sait depuis déjà longtemps que le passé a montré des épisodes de "surprises climatiques" qui ont vu les températures changer de façon très brutale pendant quelques années ou quelques décennies (et dont le CO2 ne peut matériellement pas avoir été la cause). Cela doit nous rendre modestes sur notre capacité à comprendre l'évolution de grandeurs climatiques, surtout lorsque, comme aujourd'hui, cette évolution se fait à un rythme modéré et erratique.

Quels enseignements cette étude apporte-t-elle sur la compréhension de l'impact de la chaleur aujourd'hui?

Il est toujours difficile de tirer des conclusions sur une seule étude, surtout à chaud. La science n'est pas l'actualité : il ne s'y produit pas un événement par jour, seul le temps permet de faire le tri entre effets d'annonce et véritable progrès dans notre compréhension des choses.

Réchauffement climatique dû à l'action humaine excepté, peut on dire que nous sommes en période de grand réchauffement? Dispose t on d'indices prévisionnels sur les changement climatiques à venir?

Nous sortons d'une période de quelques siècles appelée Petit Âge Glaciaire. Les températures ont effectivement un peu augmenté depuis un siècle, mais à un rythme plutôt modéré. Réchauffement oui, "grand réchauffement"… nous n'en sommes pas là. Quant à ce qui va se passer, la vérité est que nous n'en savons rien. On peut faire des projections, bien sûr, mais il faut être extrêmement prudent avec ce genre d'annonces, qui en général se révèle faux par la suite, ou peut tomber juste par hasard.