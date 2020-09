Le petit-fils du commandant Cousteau veut construire la station internationale du dessous des océans

Atlantico.fr : Fabien Cousteau, petit-fils du grand Jacques Cousteau a lui aussi été pris par la passion de la vie sous-marine. Actuellement, il cherche à lever 135 millions de dollars pour construire Proteus, le plus grand centre de recherche sous-marin au monde situé à 20 mètres sous la surface. Que recherche t-il exactement avec un tel projet ?

Jacques Rougerie : Le projet de Fabien est superbe, il veut construire une station sous-marine à l’instar de l’ISS. Pour comprendre les grands enjeux des océans de demain, il faut que l’homme puisse y séjourner sur des longues durées. Il faut donc faire des bases sous-marines afin d’y faire des recherches. La blue economy est une réalité, il y a la problématique du climat, de la montée du niveau des océans, de la raréfaction de la bio-diversité, des énergies renouvelables qu’il faut développer le long des littoraux à travers le monde. Ces problématiques liées à la mer nécessitent que des hommes et des femmes comme Fabien et moi aille y séjourner.

Il faut comprendre l’univers sous-marin pour éviter de faire des erreurs qui ont été faites par le passé. Le type de projet soutenu par Fabien Cousteau est inéluctable car nous allons avoir besoin de plus en plus de comprendre l’univers sous-marin.

En quoi cela représente une prouesse technologique ?

Le Proteus est un laboratoire en point fixe. La technologie à l’heure actuelle nous permet de le faire. Nous l’avons fait avec Galatée au large du Japon. De la même manière, nous sommes aussi capable de faire un village lunaire qui va être fait en 2025. Ce sont des technologies que l’on connait.

Comment les scientifiques vont utiliser Proteus ?

Ils vont y vivre et y faire des programmes. L’avantage de cette base est que dans la vie sous-marine, on s’habitue à la pression ambiante, la profondeur. On peut travailler sous l’eau autant de temps que l’on veut et ça c’est fabuleux. À l’heure actuelle lorsque l’on part d’un bateau pour plonger on peut travailler une heure, une heure et demie maximum et après on subit les paliers de décompression. Là on va dormir sous l’eau et c’est fabuleux. Lorsque l’on vit dans une maison sous-marine on a qu’une seule envie, c’est d’y retourner. Moi même je ne vis que pour ça constamment.

On ne vit pas, on ne dort pas sous l’eau de la même façon. C’est comme dans l’espace. Il faut aimer ça car pour certaines personnes cela les panique. Mais pour les passionnés c’est une vie, d’ailleurs regardez, Thomas Pesquet fait tout pour retourner dans l’espace. Une situation similaire aux passionnés d’océans.