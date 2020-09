Choc des galaxies : la NASA révèle que le halo de gaz d’Andromède commence à entrer en collision avec la Voie lactée

Atlantico.fr : Quels sont les principaux enseignements de cette découverte pour notre galaxie et pour les halos de gaz, notamment ceux entourant la galaxie d'Andromède ?

Olivier Sanguy : On savait déjà que les galaxies étaient entourées d'un halo de gaz très peu dense. Lorsqu'on regarde une photo de galaxie, et c'est souvent très beau à voir d'ailleurs, on ne perçoit en fait qu'une partie de cette gigantesque structure, essentiellement la lumière émise par des centaines de milliards d’étoiles. Le halo, en revanche, reste quasiment invisible, car il émet très peu de lumière. Le travail scientifique qui a été dirigé par l'astrophysicien Nicolas Lehner de l'University of Notre Dame dans l'Indiana a permis de bien caractériser la taille du halo de la galaxie d'Andromède. Ce halo s'étend de 1,3 à 2 millions d'années-lumière alors que cette galaxie de type spirale à un diamètre de 220 000 années-lumière. Les autres galaxies ont très probablement un halo comparable. C'est le cas de la nôtre, la Voie Lactée.

Comment cette découverte a pu être réalisée ? Quelle technologie a été utilisée ?

Les astronomes ont utilisé le télescope spatial Hubble qui associe la NASA et l'Agence Spatiale Européenne (ESA). Et plus exactement, c'est le Cosmic Origins Spectrograph (COS) qui a été employé. C'est un instrument moins connu, car il n'est pas conçu pour faire de belles images. Ce spectroscope décompose la lumière, y compris dans l'ultraviolet, et permet d'obtenir des données très précises. Pour évaluer la taille du halo de la galaxie d'Andromède, Hubble a été pointé vers des quasars, des cœurs très actifs de galaxies lointaines. Leur lumière a donc traversé le halo d'Andromède et a été analysée avec le COS. En tout, 43 quasars ont ainsi été visés en différents endroits autour et en arrière-plan de la galaxie d'Andromède afin de procéder à une sorte de sondage. Le spectre de la lumière issue de ces quasars trahit la nature du halo que cette lumière a traversé pour nous parvenir.

La cartographie de ce géant cosmique et les avancées d'Hubble nous réservent-elles d'autres surprises ? Quels sont les principaux enseignements pour notre Voie lactée ?

Pour notre Voie Lacté, l'enseignement est que le halo de notre galaxie est déjà en train d'être heurté par celui de la galaxie d'Andromède en raison de la taille respective de ceux-ci. La galaxie d'Andromède qui est à 2,5 millions de kilomètres se dirige en effet vers nous. La collision est prévue pour dans 4 milliards d'années, mais ce ne sera pas vraiment une collision, plutôt une fusion dont émergera une galaxie elliptique géante. L'étude du halo de la galaxie d'Andromède nous donne aussi une meilleure idée de la nature de ceux-ci. L'équipe de Nicolas Lehner a notamment conclu que ce halo n'était pas uniforme et présentait plusieurs couches. On va ainsi mieux comprendre les galaxies, ce qui revient à progresser dans la compréhension des grandes structures de l'univers.